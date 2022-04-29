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遠雄人壽攜台南市府、果陀 挺家庭照顧者

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台南市副市長趙卿惠(右四)、遠雄人壽總經理趙學欣(右五)、台南市社會局局長陳榮枝(右三)出席2022家庭照顧者藝術工作坊記者會。圖／遠雄人壽提供
台南市副市長趙卿惠(右四)、遠雄人壽總經理趙學欣(右五)、台南市社會局局長陳榮枝(右三)出席2022家庭照顧者藝術工作坊記者會。圖／遠雄人壽提供

為響應台南市政府致力打造友善溫暖的長照環境，遠雄人壽今年與台南市政府社會局再次攜手合作，擴大舉辦場次及服務對象，邀請果陀劇場共同開辦家庭照顧者藝術工作坊。

遠雄人壽今(29)日舉行「喘口氣．給力-2022家庭照顧者藝術工作坊」記者會，由台南市副市長趙卿惠、遠雄人壽總經理趙學欣、台南市社會局局長陳榮枝、照管中心主任黃靖雅等人一起揭開序幕，期藉產官社力量推動台南地區家庭照顧者喘息服務，點亮家庭照顧者生命中的美好。

遠雄人壽今年加碼與台南市政府社會局合作，提供經濟弱勢或特定身分者微型保險保障，以保險本業守護社會弱勢。

遠雄人壽長年熱心公益且積極回饋社會，連續四年推動家照者喘息計畫，今年再度與台南市政府合作，透過八處家庭照顧者支持服務據點，招募50名家庭照顧者，辦理兩場家庭照顧者藝術工作坊。

果陀專業劇場導演安排15堂藝術輔療課程，引領素人家照者從藝術創作過程中學習表達，抒發情緒與長期照顧壓力，融合彩繪、音樂、園藝、香氛、光影等多元感官輔療，透過替代人力時數補助、沉浸式藝術體驗、每週專屬的喘息時光及同儕支持群體，助家庭照顧者卸下重擔。

學員歷經三個月課程蛻變後，將於今年9月及12月假台江及市立文化中心舉辦兩場舞台劇公演，演繹他們的照顧故事及「家」的重要性，傳達照顧者的需求。

遠雄人壽家庭照顧者喘息服務計畫屢獲各界肯定，已榮獲TSAA 台灣永續行動金獎及傑出公關獎企業社會責任獎。

趙學欣表示，感謝台南市政府齊心相挺，今年遠雄人壽不僅加倍投入南區的家照喘息服務，亦首度結合在地企業志工團力量，提供課程交通接駁、課程陪伴助其卸下重擔，解決多數家照者面臨的問題。

「面對疫情的不穩定，我們堅持做對的事」，趙學欣說，遠雄人壽持續發揮保險本業穩定社會的功能，盼在政府、企業、各區家照據點協力合作下，讓家庭照顧者能真正「喘口氣。給力」再出發。

遠雄人壽2022台南場家庭照顧者藝術工作坊，夏季班課程將於6/15至9/21、秋季班課程將於9/7至12/14假社福綜合大樓開辦，歡迎台南地區家庭照顧者踴躍報名https://reurl.cc/WrLXeO

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