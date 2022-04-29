快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

台灣港口智慧管理新亮點 3D智慧營運圖台將上線

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
台灣港務公司即將推出「3D智慧營運圖台」。圖／業者提供
台灣港務公司即將推出「3D智慧營運圖台」。圖／業者提供

台灣港務公司即將推出「3D智慧營運圖台」，充分運用港區三維建物模型之建立、人工智慧(AI)影像辨識及IOT感測設備等相關技術，整合港區公共管線圖資、水深資料、建物模型圖資及海氣象資訊等，並以視覺化方式呈現，不僅可達到港口即時管理，亦可強化港口緊急應變效能，有效提升港區安全及環境管理。

台灣港務公司指出，本系統特別引進台灣最新空拍建模技術，開發3D圖資建模系統，使用Marlyn、Parrot ANAFI USA、Industrial MK2等新式無人航空載具，搭載高精傾斜攝影機及RTK即時定位，進行全港區環景及建築物模型拍攝，包含7大國際商港及澎湖、布袋2個國內商港，總計拍攝港區陸域範圍達6098.2公頃，可將港口建築物、碼頭構造物、防波堤、橋梁、橋式機、門式機等重要構造物進行3D建模，達公分級精度可高度還原真實情況，讓管理者透過程式及後續導入的地下管線、資產、海氣象、水深測量、地籍資訊等屬性資料，做即時化的管理及判斷。

完成3D陸域建模後，納入本系統「三維管線資料平台」、「三維港區水深資料平台」、「三維地面設備及建物模型理系統等，提供三維底圖之服務，讓未來的港區系統開發都有公版圖說可以運用，期以打造安全、效平台」、「海氣象資訊平台」等4大模組運用，並整合港區3D管線圖資、水深測量、資產地理資訊、即時風力波浪潮汐海流等海象資料，以3D視覺化方式呈現，作為港口的重要內部使用系統，奠定智慧港口發展與應用之基礎，未來在現場管理、圖說查詢、資料整合、作業效能上，都可以得到大幅提升，預訂於111年9月底上線使用。

本系統開發後，後續的擴充運用包含可將3D圖說成果可藉由網路界接於港區資產管理系統、戰情平台、商情平台及能源管率及環保之智慧港口。

空拍 碼頭 澎湖

延伸閱讀

陽明：海運塞港 下半年好轉

元太拚擴產 強攻彩色電子紙

前國防部官員：解放軍有能力不驚動國際 突擊台灣奪港口、機場

澎湖漁船翻覆 3船員落海獲救

相關新聞

單日確診破萬成常態 這一波餐飲、飯店業能撐過？

台北市長柯文哲喊出「軟性封城」，新冠疫情單日確診首度突破萬例，餐飲業、飯店業的寒冬又來了嗎？由於柯文哲證實「軟封城」意指...

百貨母親節檔期直撞疫情高峰 業者2招迎戰

台灣疫情邁入高峰，中央疫情指揮中心預估月底單日確診將達近萬例，嚇退不少百貨公司買客。近期正逢百貨業者上半年最重要的母親節檔期，正如火如荼的開展，可是等著母親節聚餐或購物的客人，卻開始縮手，有百貨業者更私下表示：「這是史上最難做的母親節檔期，比去年5月三級警戒還難！」

小北百貨公益週年慶 集愛抽特斯拉電動車

全台有168家實體門市的「小北百貨」歡慶28年週年慶，今年主題「28來刮，益起來發」，並攜手29家異業知名品牌，邀請民眾...

發願做海洋掃地機器人 湛藍海洋聯盟揪企業一起做保育

漫步在海邊，浪漫的天空、美麗的浪花，卻忽然傳來陣陣惡臭、還不小心踩到碎玻璃？相信很多去海邊遊憩的人都曾有過這樣的經歷，台...

疫情減少出門 去年上公共圖書館人次年減26.5％

疫情影響民眾日常生活，主計總處發布國情統計，110年全國公共圖書館人次降至5,859萬人次，年減26.5％，但電子書借閱...

織帶機王廣野遭殺價戰！用賣美妝方法賣機器 台廠女兒戰勝陸追兵

車子駛進桃園新屋工業區，四周高聳廠房林立，一不留心就錯過了這間外門低調的紡織機械廠。很難想像，這間在台僅60名員工的公司，撐起台灣紡織王國一片天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。