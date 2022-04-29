台灣港口智慧管理新亮點 3D智慧營運圖台將上線

台灣港務公司即將推出「3D智慧營運圖台」，充分運用港區三維建物模型之建立、人工智慧(AI)影像辨識及IOT感測設備等相關技術，整合港區公共管線圖資、水深資料、建物模型圖資及海氣象資訊等，並以視覺化方式呈現，不僅可達到港口即時管理，亦可強化港口緊急應變效能，有效提升港區安全及環境管理。

台灣港務公司指出，本系統特別引進台灣最新空拍建模技術，開發3D圖資建模系統，使用Marlyn、Parrot ANAFI USA、Industrial MK2等新式無人航空載具，搭載高精傾斜攝影機及RTK即時定位，進行全港區環景及建築物模型拍攝，包含7大國際商港及澎湖、布袋2個國內商港，總計拍攝港區陸域範圍達6098.2公頃，可將港口建築物、碼頭構造物、防波堤、橋梁、橋式機、門式機等重要構造物進行3D建模，達公分級精度可高度還原真實情況，讓管理者透過程式及後續導入的地下管線、資產、海氣象、水深測量、地籍資訊等屬性資料，做即時化的管理及判斷。

完成3D陸域建模後，納入本系統「三維管線資料平台」、「三維港區水深資料平台」、「三維地面設備及建物模型理系統等，提供三維底圖之服務，讓未來的港區系統開發都有公版圖說可以運用，期以打造安全、效平台」、「海氣象資訊平台」等4大模組運用，並整合港區3D管線圖資、水深測量、資產地理資訊、即時風力波浪潮汐海流等海象資料，以3D視覺化方式呈現，作為港口的重要內部使用系統，奠定智慧港口發展與應用之基礎，未來在現場管理、圖說查詢、資料整合、作業效能上，都可以得到大幅提升，預訂於111年9月底上線使用。

本系統開發後，後續的擴充運用包含可將3D圖說成果可藉由網路界接於港區資產管理系統、戰情平台、商情平台及能源管率及環保之智慧港口。