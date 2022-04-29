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對抗歐盟MDR新法衝擊 台灣醫材產業齊力應戰

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台灣醫療暨生技器材工業同業公會今（29）日表示，歐盟地區作為全球第2大醫療器材市場、台灣第3大醫材出口國，其市場之重要性無法忽視。不過歐盟自2021年5月26日起正式實施歐盟醫療器材法規MDR（Medical Devices Regulation），新法規以更嚴謹態度來管理醫療器材，預期對台灣醫療器材產業有重大全面性影響。

為了有效建立產業互動平台，降低業者歐盟上市法規符合性的衝擊，提升台灣在國際市場之競爭力，工業局委託台灣醫療器材公會今日舉辦歐盟「新法規之產業需求座談會」，工業局由副組長翁谷松出席致詞，與現場及線上超過150名業界代表進行分享交流。

台灣醫療器材公會理事長王綉子說明，公會為協助會員特別專設「MDR委員會」工作小組，以推動強化法規人員培訓、廠商產品歐盟認證議題研析為任務。透過籌劃各項活動提供會員廠適合的資源，並與各政府機關、法人機構偕同串接產學合作能量，後續期待國產醫材業者藉此互相交流、互惠共贏，共同提升台灣競爭優勢。

翁谷松表示，政府為推動我國醫療器材產業，持續推動各項產業計畫，以建構台灣成為全球精準健康及科技防疫標竿國家為目標，透過此座談會傾聽業界需求與交流，建立相互協助的運作平台，以期協助業者採取可行的應對方法，強化法規應變能力，早日取得發展先機與增加國產醫材國際能見度。

活動現場由陽明交通大學教授楊世偉主持、DNV國際驗證公司產品認證總監林正雄、及EMERGO優力國際安全認證公司資深業務經理夏群媛以講師身分應邀參加，從學研機構、認證單位、專業顧問、廠商代表的角度分享實務經驗與實行現況，並與現場廠商進行分享交流，多家廠商也積極分享歐盟CE認證之心得，期待透過此次的座談會以及後續加值計畫的各項推動措施，讓產官學研鏈結應戰歐盟新法規，提高台灣醫材產業韌性，擴大台歐商機。

歐盟 醫療器材 醫材

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