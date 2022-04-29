統一新年度經營戰略 聚焦一核心+四主軸

統一企業（1216）110年度董事長羅智先給股東的營業報告書表示，「食品安全」是民眾最關心的議題，更是我們絕不妥協的紅線。運用「一個核心＋四個主軸」經營戰略：以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造+研發」、「貿易+流通」、「體驗＋零售」、「聯盟＋併購」四個主軸，建構亞洲流通生活平台。

統一新年度的經營管理的重點包括，強化品牌價值，聚焦精耕大品牌與大SKU，以品牌行銷加深消費者情感連結，以技術研發追求更優質的產品力，提供消費者快樂、安心的消費感受，進而擴大市佔率，建立產業地位。

其次，獲利能力提升，精練基本功，提升產線使用率並優化生產效益；持續強化產品附加價值及調整產品結構、行銷配置，並透過管理政策及工具檢視費用投入效益是否持續進步。

第三，市場機制維護，嚴格執行實銷政策及鮮度管理，持續強化市場訂價能力，維護盤價穩定，加強對利害關係人的掌握度與敏感度。

第四平台經濟建構，精耕實體通路，加速佈建電商平台，並善用集團物流資源，提供優質的消費體驗與完整的購買渠道；整合線上線下資訊，導入會員經營，透過數位創新發展平台經濟，拉近與消費者距離，發揮生活產業價值。

第五，社會責任參與，重視公司治理、食品安全、員工福利、工安環保與社會參與。