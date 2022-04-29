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母親節送媽媽預算多少？兆豐統計平均3,000元

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
禮物預算大揭密，兆豐銀行調查，百貨母親節刷卡購物每筆平均約3000元。圖/兆豐銀行提供
禮物預算大揭密，兆豐銀行調查，百貨母親節刷卡購物每筆平均約3000元。圖/兆豐銀行提供

母親節即將來臨，禮物買好了嗎？究竟花多少錢買禮物最合理？根據兆豐銀行（2886）分析近期百貨母親節民眾刷卡消費行為，發現單筆刷卡金額平均約落在3000元；此外，剛出社會的2字頭卡友，消費金額則稍低，平均約莫2,500元；至於55至65歲的卡友則是財力最雄厚的族群，母親節檔期在百貨消費的客單平均高達6,000元。

女兒比較貼心？兆豐統計發現，母親節檔期刷卡占比分別為，男性35%、女性65%，可見百貨客群還是女性顧客為大宗，可能女兒有比較高的比例會在母親節送禮給媽媽。

主要重點消費場域前三名則為新光三越、遠百及遠東SOGO等大型連鎖百貨，線上網購的趨勢也持續熱絡。

母親節檔期向來為百貨業上半年重頭戲，不只各家業者會祭出超殺優惠，發卡銀行同樣想搶攻簽帳金額大餅，以兆豐銀行為例，今年便一口氣攜手32家百貨，祭出最高萬元刷卡金回饋，讓民眾不須趕在同店同天消費，也不須糾結看著百貨DM硬湊高門檻拿滿額禮，只要活動期間刷任一兆豐卡都能計入消費爽賺回饋。

另外考量疫情影響，兆豐今年也同步推出網購母親節滿額優惠，包含momo購物網、蝦皮、PChome線上購物、Yahoo購物中心以及東森購物網，除了最高可享滿萬元送千元外，再搭配兆豐網購卡e秒刷國內最高3%回饋，民眾等於可以一次抱回13%，讓卡友不分線上線下、虛實店家，都能盡情血拚、寵愛媽咪。

兆豐銀行調查也發現，母親節活動期間，有54%的卡友除了會同步在百貨購物外 ，也會至餐廳消費，因此兆豐銀行也建議大家可以多加利用銀行的餐廳或是美食外送回饋，如王品集團瘋美食APP綁兆豐卡消費可獲7%回饋、至foodpanda輸入優惠碼刷兆豐卡，新客可享滿50元五折優惠，最高可折抵200元。

兆豐銀行 母親節 刷卡

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