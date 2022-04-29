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Google報告：疫情爆發後台灣大眾運輸人流減38%

中央社 / 台北29日電

國內COVID-19本土確診單日破萬例，根據Google提供的社區人流趨勢報告，相較2020年初疫情爆發前，台灣大眾運輸人流減少38%、零售店和休閒設施人流減少23%，反而住宅區人流增加7%，凸顯民眾減少外出、居家防疫。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在2019年底爆發，Google社區人流趨勢報告以2020年1月3日到2月6日這5週間的資料算出中位數，並以此為基準，觀察全球人流的變化情況，目的在提供實施COVID-19防疫政策後的深入分析資料。

根據Google更新到4月24日的社區人流趨勢報告，台灣「大眾運輸站」包括公車站和火車站等場所人流，與基準相比減少38%；「零售店和休閒設施」包括餐廳、咖啡廳、購物中心、主題樂園、博物館、圖書館、電影院等，人流減少23%。

報告顯示，台灣的「公園」場所例如國家公園、公共海灘、碼頭、寵物公園、廣場、公共花園等，人流減少8%；「工作場所」人流減少5%。

隨著本土確診數持續增加，民眾傾向居家防疫，台灣「住宅區」人流增加7%，造訪「雜貨店和藥局」人流增加1%。

Google表示，報告中的分析資料來自已經在Google帳戶中啟用定位記錄的使用者，只能反映部分Google使用者的情況。這些資料與所有抽樣資料一樣，不一定能代表大眾的實際行為。

Google 疫情

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