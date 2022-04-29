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公司治理資優生 東元電機連八年「公司治理評鑑」前5%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣證券交易所公佈第八屆「公司治理評鑑」結果，東元電機（1504）從913家受評的上市公司中再度脫穎而出，連續八年蟬連公司治理評鑑前5%的佳績，國內僅有九家上市公司能獲得此殊榮，高度肯定東元電機建構公司治理制度之決心與成果。

東元電機邱純枝董事長表示，將持續致力於公司治理的精進，秉持永續經營之理念，落實公司治理規範，為員工打造永續發展的工作環境，為客戶提供更具有附加價值的服務，也為股東帶來最佳利益。

東元電機表示，為持續深化公司治理，提升企業永續發展，該公司於110年設立「ESG推動辦公室」，由永續管理師全職負責工作推行，亦跨部門編組，以利同步管理全公司工作推動，並定期向董事長報告執行、追蹤東元永續管理目標。此外，東元也在公司網站設置利害關係人專區，透過問卷等適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應重要企業社會責任議題，更定期將溝通結果報告至董事會，以及揭露於公司年報、官網。

東元在公司治理與永續經營的表現，已在國內外各評比連獲佳績，連續兩年入選道瓊永續指數新興市場成份股，及標準普爾永續年鑑；更連續七年榮獲台灣TOP50企業永續報告白金獎，去年更獲得首度設立的氣候領袖獎，公司治理績效顯著。

東元電機 上市公司

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