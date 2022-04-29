送給城市一個禮物！磐興「娘家館」成為台中14期新地標
台中知名建商磐興建設，斥資3.5億餘元在14期重劃區打造的「娘家館」落成啟用。磐興建設總經理游金洲說，這棟建築以「送給城市一個禮物」為發想，除了提供集結生活、人文、美學、公益的永續服務會館，還為藝術家開放為展覽空間。
近年來，台中建商除了蓋房子外，各家公司更瞄準產業趨勢進行多角化經營，為了就是要讓集團品牌觸及更廣泛，或是培養忠實粉絲，提升品牌好感度，加上不動產業界的行銷方式也逐漸在改變中，許多銷售中心紛紛變身成為永久會館或企業總部。
例如精銳建設「AAM藝術館」、理和建設概念會所「孵空間」、大毅建設「藝術文化館」、久樘開發「企業文化館」、陸府建設「植深館」等。
深耕北屯的磐興建設，則在梅川東路與崇德八路口成立「娘家館」。
游金洲說，磐興「娘家館」占地400多坪，成立初心是以愛與人文、幸福永續的理念，為住戶規劃集結生活、人文、美學、公益的永續服務會館，除了維繫住戶情感，也讓住戶、城市知道建商對產品負責的決心。
磐興建設成立以來，累計已興建11個别墅社區案，今年在14期重劃區推出第一件大樓社區案「磐興寬心」。游金洲笑著說，規劃娘家館，就是希望當嫁出去女兒的「後頭厝」，愛心洋溢，展臂歡迎不怕「女兒賊(住戶)」回娘家。
游金洲表示，從以前至今，磐興沒有蓋過接待中心，磐興的企業文化宗旨為「愛」，就是用心感受，而從農曆春節後搬遷來新址，很多人大為驚艷，稱讚像是一座美術館，尤其運用擴張網的設計，如同打開禮物般的感覺，「這也是磐興要送給城市的一個禮物」。
「夜晚來臨點一盞燈，幸福的女兒賊回來囉！」游金洲說，除祝福住戶幸福有智慧，另一亮點是從基地開挖的石頭，由藝術家黃瀅權移地創作，以一石一精靈創作出一隻隻表情生動、活潑的幸福守護鳥貓頭鷹，現場雕刻的幸福鳥經過老師琢磨後，放置於建案的庭園景觀內，與基地景觀相結合。
門前花園種桂花、含笑等植栽，寓意貴客迎門，初衷分享愛與幸福，除了每月有一天員工幸福日，每年春節前安排住戶回來插年花，令人感心的是以行動力支持藝術家來娘家館策展，分享生活、美學，就連台灣身心障礙藝術發展協會的身學員作品也來辦展，盼有更多知音共鳴，讓更多人看見藝術家的才華。
游金洲表示，藝術家的回饋「藝」起來，十多年來響應到偏遠學校教導學生美學與藝術，形成強大「暖實力」，台灣行動菩薩助學協會創會已20年，其間幫助的弱勢學子很多成家立業，從該協會開闢的匠師學藝平台，讓學員擁有一技之長，賺到人生第一桶金，能從公益中拉拔孩子開創自己的人生之路，是他最感安慰與成就的事。
磐興建設還有個非常尊敬工作夥伴的習慣，每一建案完工時，都會邀請曾經和他們一同打拚的夥伴，回到所興建新完工的建案喝茶、聊天，順便看看這個集眾人力量完成的好作品。
近期「娘家館」興建完工，公司將邀請所有參與建築的工作夥伴和公司培育的泥作匠人、水電匠人們回「娘家館」，除了看好宅外，並舉辦夥伴感恩茶會來和夥伴們搏感情。
另外，有鑒於全台大缺工、營建物料價格漲勢不止，磐興建設今年將繼續辦理第二屆泥作匠人競賽及首屆水電匠人競賽活動，期許這些年輕匠師能夠翻轉台灣建築產業的文化，替建築界增添一群新的生力軍。
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