送給城市一個禮物！磐興「娘家館」成為台中14期新地標

台中知名建商磐興建設，斥資3.5億餘元在14期重劃區打造的「娘家館」落成啟用。磐興建設總經理游金洲說，這棟建築以「送給城市一個禮物」為發想，除了提供集結生活、人文、美學、公益的永續服務會館，還為藝術家開放為展覽空間。

近年來，台中建商除了蓋房子外，各家公司更瞄準產業趨勢進行多角化經營，為了就是要讓集團品牌觸及更廣泛，或是培養忠實粉絲，提升品牌好感度，加上不動產業界的行銷方式也逐漸在改變中，許多銷售中心紛紛變身成為永久會館或企業總部。

例如精銳建設「AAM藝術館」、理和建設概念會所「孵空間」、大毅建設「藝術文化館」、久樘開發「企業文化館」、陸府建設「植深館」等。

深耕北屯的磐興建設，則在梅川東路與崇德八路口成立「娘家館」。

游金洲說，磐興「娘家館」占地400多坪，成立初心是以愛與人文、幸福永續的理念，為住戶規劃集結生活、人文、美學、公益的永續服務會館，除了維繫住戶情感，也讓住戶、城市知道建商對產品負責的決心。

磐興建設成立以來，累計已興建11個别墅社區案，今年在14期重劃區推出第一件大樓社區案「磐興寬心」。游金洲笑著說，規劃娘家館，就是希望當嫁出去女兒的「後頭厝」，愛心洋溢，展臂歡迎不怕「女兒賊(住戶)」回娘家。

游金洲表示，從以前至今，磐興沒有蓋過接待中心，磐興的企業文化宗旨為「愛」，就是用心感受，而從農曆春節後搬遷來新址，很多人大為驚艷，稱讚像是一座美術館，尤其運用擴張網的設計，如同打開禮物般的感覺，「這也是磐興要送給城市的一個禮物」。

「夜晚來臨點一盞燈，幸福的女兒賊回來囉！」游金洲說，除祝福住戶幸福有智慧，另一亮點是從基地開挖的石頭，由藝術家黃瀅權移地創作，以一石一精靈創作出一隻隻表情生動、活潑的幸福守護鳥貓頭鷹，現場雕刻的幸福鳥經過老師琢磨後，放置於建案的庭園景觀內，與基地景觀相結合。

門前花園種桂花、含笑等植栽，寓意貴客迎門，初衷分享愛與幸福，除了每月有一天員工幸福日，每年春節前安排住戶回來插年花，令人感心的是以行動力支持藝術家來娘家館策展，分享生活、美學，就連台灣身心障礙藝術發展協會的身學員作品也來辦展，盼有更多知音共鳴，讓更多人看見藝術家的才華。

游金洲表示，藝術家的回饋「藝」起來，十多年來響應到偏遠學校教導學生美學與藝術，形成強大「暖實力」，台灣行動菩薩助學協會創會已20年，其間幫助的弱勢學子很多成家立業，從該協會開闢的匠師學藝平台，讓學員擁有一技之長，賺到人生第一桶金，能從公益中拉拔孩子開創自己的人生之路，是他最感安慰與成就的事。

磐興建設還有個非常尊敬工作夥伴的習慣，每一建案完工時，都會邀請曾經和他們一同打拚的夥伴，回到所興建新完工的建案喝茶、聊天，順便看看這個集眾人力量完成的好作品。

近期「娘家館」興建完工，公司將邀請所有參與建築的工作夥伴和公司培育的泥作匠人、水電匠人們回「娘家館」，除了看好宅外，並舉辦夥伴感恩茶會來和夥伴們搏感情。