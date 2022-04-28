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鎖定母親節檔期 台酒、家樂福合推易洗樂清潔劑

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

鎖定母親節檔期，台灣菸酒公司、家樂福今（28）日共同舉辦「易洗樂」產品記者會，該品牌包括洗衣精、洗潔精等相關產品，已經在全台家樂福量販店上架，提供家戶環境友善的清潔劑選擇。

台酒董事長丁彥哲指出，台酒生技所推出的「易洗樂」系列清潔商品，是以啤酒花穀物發酵液的獨家配方產製，產品當中不含甲醛、甲醇、壬基酚等有害化學物質，是友善環境又具有潔淨效果的產品，更具有價格實惠的優勢。

台酒表示，易洗樂洗衣精使用「柑橘精油」與「啤酒花萃取物」抗菌防蹣配方，具有洗潔、防止細菌孳生及抑制塵蟎的功效，並經SGS公正檢驗，可有效抑制衣物上容易孳生的金黃色葡萄球菌、白色念珠球菌及綠膿桿菌等有害病菌，抗菌率高達99%以上，並抑制塵蟎過敏原

不只通過國內機構背書，台酒表示，該產品還擁有美國農業部USDA綠色產品認證，亦通過美國FDA認證皮膚臨床實驗室 AMA 低敏驗證，可保護幼兒及易過敏體質的消費者。

丁彥哲指出，為以行動落實公益，本次也拋磚引玉，主動捐贈一批易洗樂洗衣精供涼意洗衣庇護工場使用，該廠為供中重度身障者專職訓練的機構，用行動傳愛給社會，落實台酒倡議友善環境、關注公益的品牌精神。

家樂福表示，該公司長期致力於環境保護、ESG等永續議題，本次與台酒生技成為合作伙伴，其環境友善的態度，與公司發展目標契合，從母親節檔期開始，此項優質產品將於全台家樂福量販店門市上架。

台酒 家樂福 過敏原

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