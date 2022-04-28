誠品生活前進台中七期 街邊大店明年下半年開出
誠品生活（2926）今（28）晚公告，取得不動產使用權資產，地點位於台中七期，將開出台中首間自營的大型街邊店，面積約7,500坪，規模大於誠品生活南西，預計於明年下半年開幕。
誠品生活海內外展店動作不斷，除了明年下半年將開幕的台中七期大型店之外，還有海內外最大誠品，佔地1.8萬坪的新店裕隆城也預計於明年開出，2024年攜手台南在地品牌「碳佐麻里」開出6,000坪獨棟大店。
今年誠品也預計開展東南亞首家據點、位於馬來西亞吉隆坡佔地2,000坪店舖，大搶華人閱讀市場。
誠品生活表示，將於台中市七期全新開展逾7,500坪特色大店，規模大於誠品生活南西，將以年輕、都會風格為主軸，涵蓋書店、主題餐飲、生活風格設計、流行時尚、休閒輕旅等多元內容，期能帶來新鮮活潑的生活體驗與樂趣，滿足民眾對閱讀與文化生活的需求，店鋪將於明年下半年開出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言