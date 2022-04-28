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誠品生活前進台中七期 街邊大店明年下半年開出

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

誠品生活（2926）今（28）晚公告，取得不動產使用權資產，地點位於台中七期，將開出台中首間自營的大型街邊店，面積約7,500坪，規模大於誠品生活南西，預計於明年下半年開幕。

誠品生活海內外展店動作不斷，除了明年下半年將開幕的台中七期大型店之外，還有海內外最大誠品，佔地1.8萬坪的新店裕隆城也預計於明年開出，2024年攜手台南在地品牌「碳佐麻里」開出6,000坪獨棟大店。

今年誠品也預計開展東南亞首家據點、位於馬來西亞吉隆坡佔地2,000坪店舖，大搶華人閱讀市場。

誠品生活表示，將於台中市七期全新開展逾7,500坪特色大店，規模大於誠品生活南西，將以年輕、都會風格為主軸，涵蓋書店、主題餐飲、生活風格設計、流行時尚、休閒輕旅等多元內容，期能帶來新鮮活潑的生活體驗與樂趣，滿足民眾對閱讀與文化生活的需求，店鋪將於明年下半年開出。

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