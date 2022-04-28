誠品將在台中七期開大型店 預計2023年開幕

誠品生活（2926）今（28）日公告，取得台中市西屯區市政路480號之不動產使用權資產，總價值逾16億元。誠品表示，將在台中市七期，展開全新逾7,500坪特色大店，將是誠品歷年在中南部的最大店點，預計2023年下半年開幕。

此次誠品生活租用的台中七期的大型店面，約7,500坪，誠品生活表示，具體規劃尚未明朗，不過會朝向多樓層、進駐業種豐富規劃。

誠品生活表示，該大型店面將以年輕、都會風格為主軸，涵蓋書店、豐富主題餐飲、生活風格設計、流行時尚、休閒輕旅等多元內容，也會引進新品牌進駐，規模將大過誠品生活台北南西店，更盼望能帶來新鮮活潑的生活體驗與樂趣，滿足民眾對閱讀與文化生活的需求，預計2023年下半年開幕。

誠品生活續拓展版圖，去年才攜手台南在地品牌「碳佐麻里」，共同在台南南區鹽埕段商八開發區，打造規模達6,000坪的全新獨棟大店，看好七期產業發產、高端族的消費聚落，今年首度打造大型店面，插旗台中七期。

誠品生活自2017年起啟動全通路轉型布局，雙攻電商平台以及實體店面，自建電商平台「誠品線上eslite.com」，實現線上線下流量互導共生關係，把握會員經濟為核心獲利營運模式，開拓多元社區文化生活，加上受惠疫情下宅經濟發揮，誠品今年第1季營收達12.51億元，年增8.06%。

另外，誠品生活的社區型店面，也是重要轉型計畫之一，去年10月在台北市內湖區瑞光路，首度開幕第一家社區店面「誠品生活時光」，店中還販售產地直送的生鮮蔬菜、小農奶蛋、米麵醬料等數百款食；店中並設有「虛擬貨架」，串聯誠品線上百萬件選品，店內客訂最快隔日到店。

未來展店計畫，誠品生活將秉持「大小並行」，小店是居民散步就能抵達，透過70坪至80坪的店型，打造擴散、滲透型的小店，加強鄰里居民之間的連結，目前小型店面多集中在北部，之後也會在中南部試點，預計2025年將在全台累計開出100家社區創新店，大店面則是以商業黃金地段、觀光、講求磁吸效應為主。