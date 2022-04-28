投資客小心！ 央行理事：如有需要 可再推房市信用管制

中央銀行今(2022)年首季理監事會決議升息1碼（0.25個百分點），但未如預期加碼房市信用管制措施；但央行今日公布的理監事會議議事錄摘要顯示，央行理事們認為，台灣房價漲幅位居全球前幾名，如有需要，可再推出房地產相關的選擇性信用管制。

央行資料顯示，在首季理監事會議上，有理事指出，去年第4季各區域無論是中古屋或新成屋，房價漲幅均相當高，並遠高於第3季，且以新竹縣市漲幅居冠。雖然不動產貸款年增率稍有下降，但其包含基期因素，因此是否確有下降的趨勢仍待觀察；若以不動產貸款集中度而言，則呈持續攀升情形。與其他國家近期實質房價指數年增率相比，台灣實質房價指數年增率看似不高，不過若以過去20年累計實質房價漲幅而言，台灣實質房價累計漲幅在全球位居前幾名。由此觀之，應針對選擇性信用管制措施多加討論。

有理事表示，當前房價年增率高，央行應密切關注，若有必要應繼續加強選擇性信用管制措施。另位理事亦指出，主要都會區房價漲幅高，民眾因預期通膨上升，想買房保值，央行應密切關注；如有需要，可再推出房地產相關的選擇性信用管制。

有理事認為，目前央行採行的選擇性信用管制措施，相對上管制範圍較小，未來或可思考將央行房市信用政策的影響力往其他面向延伸。根據2010年央行實施雙北及桃園特定地區購屋貸款規範措施的經驗，當時房價並未因此大幅下修，其後是因房地合一稅1.0，加上經濟成長率下滑、股市降溫等因素，2016年房價始

下跌。未來即使央行採取力道較強的選擇性信用管制措施，房價能否隨之下跌則持保留看法。