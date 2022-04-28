快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

投資客小心！ 央行理事：如有需要 可再推房市信用管制

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今(2022)年首季理監事會決議升息1碼（0.25個百分點），但未如預期加碼房市信用管制措施；但央行今日公布的理監事會議議事錄摘要顯示，央行理事們認為，台灣房價漲幅位居全球前幾名，如有需要，可再推出房地產相關的選擇性信用管制。

央行資料顯示，在首季理監事會議上，有理事指出，去年第4季各區域無論是中古屋或新成屋，房價漲幅均相當高，並遠高於第3季，且以新竹縣市漲幅居冠。雖然不動產貸款年增率稍有下降，但其包含基期因素，因此是否確有下降的趨勢仍待觀察；若以不動產貸款集中度而言，則呈持續攀升情形。與其他國家近期實質房價指數年增率相比，台灣實質房價指數年增率看似不高，不過若以過去20年累計實質房價漲幅而言，台灣實質房價累計漲幅在全球位居前幾名。由此觀之，應針對選擇性信用管制措施多加討論。

有理事表示，當前房價年增率高，央行應密切關注，若有必要應繼續加強選擇性信用管制措施。另位理事亦指出，主要都會區房價漲幅高，民眾因預期通膨上升，想買房保值，央行應密切關注；如有需要，可再推出房地產相關的選擇性信用管制。

有理事認為，目前央行採行的選擇性信用管制措施，相對上管制範圍較小，未來或可思考將央行房市信用政策的影響力往其他面向延伸。根據2010年央行實施雙北及桃園特定地區購屋貸款規範措施的經驗，當時房價並未因此大幅下修，其後是因房地合一稅1.0，加上經濟成長率下滑、股市降溫等因素，2016年房價始

下跌。未來即使央行採取力道較強的選擇性信用管制措施，房價能否隨之下跌則持保留看法。

房價 央行 房地產

延伸閱讀

房地產監管應加強或鬆綁 傳劉鶴、韓正不同調

越蓋越貴！新屋1字頭成絕跡 台南、高雄新房貴四成

想買新屋？南台灣多備4成預算、台北一坪多19萬

Q1房市價揚 交易南熱北溫

相關新聞

誠品將在台中七期開大型店 預計2023年開幕

品生活（2926）今（28）日公告，取得台中市西屯區市政路480號之不動產使用權資產，總價值逾16億元。誠品表示...

南市鐵路地下化照顧住宅餘屋開標 落在3字頭行情水準

台南市都發局配防疫政策，今天採直播方式辦理鐵路地下化專案照顧住宅4戶全新餘屋標售開標作業，總計135標封參與投標，全數標...

疫情大爆發 這次房市又先蹲後跳？專家：環境已變

國內疫情正進入快速爆發期，信義房屋表示，去年本土疫情爆發時，短期內交易量出現明顯萎縮，但等到疫情受控後買氣又會逐漸回籠，...

本土疫情爆發 房市影響有多大？專家這樣看

國內疫情正進入快速爆發期，專家分析，對於房市交易將會造成一定影響，不過根據去年本土疫情爆發的經驗來看，短期內交易量會出現...

「口罩3.0」電死細菌病毒，還能回收，小公司捐產量八成做公益

口罩透過科技的加持，進一步提高口罩的防疫效果，並透過材質改良，減少口罩廢棄物產生，「口罩3.0」指出新的方向。

越蓋越貴！新屋1字頭成絕跡 台南、高雄新房貴四成

近幾年物價上揚，營建成本也增加，促使新屋價格一路走升，都會區更是難再見1字頭單價新屋，住商機構企畫研究室據實價登錄資料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。