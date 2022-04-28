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南市鐵路地下化照顧住宅餘屋開標 落在3字頭行情水準

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市都發局今天採直播方式辦理鐵路地下化專案照顧住宅4戶全新餘屋標售，順利標出。圖／南市都發局提供
台南市都發局今天採直播方式辦理鐵路地下化專案照顧住宅4戶全新餘屋標售，順利標出。圖／南市都發局提供

台南市都發局配防疫政策，今天採直播方式辦理鐵路地下化專案照顧住宅4戶全新餘屋標售開標作業，總計135標封參與投標，全數標出，每坪金額落在3字頭，與平均市場行情約34萬元相當。

都發局長莊德樑表示，此次餘屋標售公告底價總價約770萬至844萬元，不含車位的平均每坪底價約24萬元。開標結果，決標金額扣除車位價格，平均單價每坪與近一季鄰近市場的預售屋與新成屋的平均市場行情約34萬元相當，脫標金額符合市場行情水準。

此次標售房屋價金將作為照顧住宅餘屋購入成本借貸償還，以達到財務自償。都發局表示，開標直播錄影檔將全程公開，請錯過直播的投標人於You Tube平台搜尋「台南市政府都市發展局」 (網址: https://youtu.be/AzPd-fTibY8  )觀看重播，另決標成果已公告於台南市政府都市發展局網站首頁/公告事項/其他公告， (網址： 　

https://udweb.tainan.gov.tw/News.aspx?n=17115&sms=17989 )，歡迎投標人查詢決標結果。

鐵路地下化 預售屋

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