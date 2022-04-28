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守護員工健康 台企銀補助實名制快篩劑費用

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導
台企銀將全額補助同仁購買實名制快篩劑費用500元。圖／資料照片
台企銀將全額補助同仁購買實名制快篩劑費用500元。圖／資料照片

台企銀今天宣布，為守護員工健康，提升防疫保障，將全額補助同仁購買實名制快篩劑費用500元，給予行員最實質的照顧。台企銀表示，自疫情爆發以來確診足跡遍布，為讓與確診者接觸的第一線行員安心，台灣企銀第一時間花費數百萬元採購快篩劑，提供行員使用，讓行員快篩後能安心工作。

台企銀強調，該行有4名專業護理師每日關心行員健康，同時有2位特約醫師及1位公衛專業人員，守護同仁的健康狀態。去年亦補助同仁200元疫苗險費用，鼓勵同仁施打疫苗降低重症機率、提升全體保護力，截至今年4月21日，該行員工施打第三劑疫苗比率達73%。

台企銀也指出，近期疫情升溫後，部分行員的小孩同學亦有確診案例必須停課，台企銀提供7日的「有薪家庭照顧假」，另外也有「防疫照顧假」及「防疫隔離假」供選擇，讓身兼父母職的行員能在工作與家庭間解燃眉之急。

台企銀 疫苗

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