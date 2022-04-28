現金流量強勁 中華信評調升陽明海運展望為「穩定」

受惠於遠洋航線業務，陽明海運（2609）去年現金流量為2,167億元。信評機構中華信評今將陽明海運的發行體信用評等從「twBBB+/twA-2」調升至「twA-/twA-2」，評等展望為「穩定」，其認為公司具備強勁營運現金流量，有助於在未來 12個月期間降低借款並加強其整體信用指標。

針對陽明海運評等調升，中華信評主辦分析師胡凱富表示，主要有三大原因。一、居高不下的運價費率，應可使陽明海運在今年營收持續成長，全球的塞港與物流受干擾現象使全球貨櫃航運的運能持續受限。

中華信評認為，儘管面對高通膨率與升息帶來的經濟逆風形勢，塞港、物流受干擾以及烏俄衝突應會繼續為全年平均運價費率提供支撐，且運價費率應不會快速修正。中華信評預期，今年公司主要服務航線的加權平均運價費率，將維持在高檔，且會產生較去(2021)年時更高的利潤率。

其次，中華信評認為，陽明海運目前的財務實力，使其得以維持積極的資本支出需求，並在未來一至二年間進一步降低其借款。中華信評預期，陽明海運未來兩年的資本支出需求將大幅升高，此反映公司的新船添購計畫(主要為遠洋航線)。

胡凱富認為，未來一至二年間陽明海運將透過調度其租賃，以及自有船舶來持續因應全球環保法規，對航運業造成之負面影響所導致的不確定性。中華信評認為，由於陽明海運目前的獲利能力增強，公司明年同期的營運現金流量可能會超過其資本支出需求。

第三點，中華信評認為，一旦目前的產業景氣循環觸頂，陽明海運的高獲利率表現仍然存在不確定性。陽明今(2022)年的營收與利潤率將高於2021年。不過，中華信評預測，當這波來自已開發國家的強勁需求消退、全球港埠與內陸基礎設施營運恢復後，該公司的加權平均運價費率將逐漸恢復至歷史平均水準。

中華信評預期，在貨櫃航運業的景氣從高點回落之後，陽明海運獲利表現，將恢復至並維持在產業週期平均水準。