房仲：去年疫情房市先蹲後跳 今年重演也不易飆風再起

國內疫情正進入快速爆發期，對房市交易將造成一定影響，不過根據去年本土的經驗來看，短期交易量會明顯萎縮，但等到疫情受控後，買氣又會逐漸回籠，呈現先蹲後跳。但今年雖有可能重演去年劇本，短期交易量縮，只不過因為外在情勢已出現變化，包括升息循環來臨等，即使買氣回籠，也不容易飆風再起。

信義房屋專案經理曾敬德表示，疫情不會讓需求減少，但會往後遞延，去年疫情爆發後市場買氣短期腰斬，不過很快即恢復正常，加上短期買氣集中回流，帶動房市價量齊揚。

他說，今年這波疫情，初期對買氣影響不明顯，不過從確診人數朝向破萬飆升後，預約看屋數量明顯減少約2成，以去年的經驗判斷，當確診人數未再持續增加後，疫情對房市影響就會逐漸淡化。但回流的力道也可能不像去年般強勁，尤其過去一年房價已漲了一大波，加上升息等外在環境改變，房市再往上推升的動能有限。