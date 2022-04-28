去槓桿加快 中華信評：中鋼評等展望調升「正向」

信評機構中華信評表示，中鋼（2002）長期發行體信用評等的評等展望由「穩定」調升為「正向」。中華信評預期，在未來兩年間，穩固鋼鐵需求以及加速下降的借款水準，有助於中鋼將其來自本業的現金流量對借款比維持在30%以上的水準。

中鋼的發行體信用評等為「twAA-/twA-1+」，中鋼無擔保公司債的債務發行信用評等為「twAA-」，此次調整主要有兩大原因。

一、加速償還借款可增強中鋼的財務結構。中華信評主辦分析師董瑾認為，中鋼去年已運用創歷史新高的獲利，將其借款減少713億元至1,758億元，未來12個月可望強勁的營運現金流量，應有助於進一步降低其借款水準。

此外，董瑾表示，中鋼為越南台塑河靜鋼鐵廠專案提供之債務擔保，應會在借款全數清償後於2022年底前解除。未來兩年中鋼較低的借款水準與相對強勁的營運現金流量產生能力應可為該公司介於30%至42%的FFO對借款比提供支撐。

其次是，中鋼建立財務緩衝空間的能力。儘管中華信評預期，未來兩年中鋼的本業的現金流量(funds from operations;簡稱 FFO )對借款比應可高於30%，但該公司仍面臨鋼鐵業固有的景氣循環性與價格波動。

此類風險可能大幅削弱獲利，進而損及公司的財務指標，一如2020年鋼鐵業處於產業景氣衰退期間呈現出的情況。因俄烏衝突，與其他外溢效應而更形惡化的高通膨壓力，可能會在未來幾年使鋼鐵需求的前景蒙上陰影。

加上，最近中國新冠肺炎感染情況升溫，亦可能會減緩當地的鋼鐵需求，進一步導致全球鋼鐵需求成長放緩。不過趨於嚴格的碳排放法規政策正促使中鋼改以更為環保的方式生產鋼鐵。如此的轉型將需要大量資本支出，包括設備升級、研發以及氫基鋼鐵生產等新技術的投資。

中鋼在資本支出若超出中華信評基本情境的假設，可能會導致中鋼去槓桿進程放緩，並縮窄該公司的財務緩衝空間。中鋼能否在其信用指標中建立足夠緩衝空間以因應鋼鐵業的景氣循環性，將成為其評等獲調升的關鍵。