疫情大爆發 這次房市又先蹲後跳？專家：環境已變
國內疫情正進入快速爆發期，信義房屋表示，去年本土疫情爆發時，短期內交易量出現明顯萎縮，但等到疫情受控後買氣又會逐漸回籠，房市呈現先蹲後跳，今年有可能重演去年的劇本，短期交易量縮，等到疫情穩定後買盤又回逐漸回籠。
不過由於外在情勢已經出現變化，包括升息循環來臨等狀況，即使買氣回籠，也不容易飆風再起。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情不會讓需求減少，只是會往後遞延，去年疫情發生後，市場買氣短期腰斬，不過在疫情從高峰回落後，又很快恢復正常，加上短期買氣集中回流，帶動房市價量齊揚。
另外，疫情期間由於有許多管制措施，大樓進出管制嚴格，因此疫情期間反而以公寓交易比例較高，且去年疫情影響重災區在雙北，越往南影響程度越小。
今年這波疫情初期對買氣影響並不明顯，不過從確診人數過了5000朝向一萬飆升後，預約看屋數量明顯減少約2成，尤其北市影響相對較重，以去年的經驗判斷，當確診人數未再持續增加後，疫情對房市影響就會逐漸淡化。
今年這一波疫情變化仍有待觀察，初步買氣不像去年升級三級管制那樣急凍，但回流的力道也可能不像去年那麼強勁，尤其過去一年房價已經漲了一大波，加上升息等外在環境改變，房市再往上推升動能有限。
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