「口罩3.0」電死細菌病毒，還能回收，小公司捐產量八成做公益

口罩透過科技的加持，進一步提高口罩的防疫效果，並透過材質改良，減少口罩廢棄物產生，「口罩3.0」指出新的方向。

新冠病毒肆瘧全球兩年多來，口罩已經成為每個人隨身防疫的基本工具，台灣在疫情初期，靠著口罩國家隊大量生產素色平面式醫用（MD）口罩，讓每個人都有口罩可戴，快速拉高防疫能量，這個階段可以說是「口罩1.0」的世代。

後來，在產能獲得滿足後，口罩開始在顏色、花色圖案及造型上做變化，發展出立體3D口罩及韓式4D口罩，口罩很快進入了「口罩2.0」時代。口罩走進個人化風格，有多彩多樣式選擇，甚至有不少企業將口罩做為行銷品牌的宣傳工具，口罩功能多了行銷宣傳的加持。

歷經口罩1.0及2.0的發展，MD平價口罩在功能性能否再提升？例如透過材料的升級或是奈米技術，來提升口罩的抗菌、抗病毒，甚至是可以消滅細菌跟病毒的能力？

事實上，當前琳瑯滿目的口罩，要怎麼樣突破價格的撕殺，在市場占有優勢？也是口罩業者面臨產業升級的生死存亡課題。

以電線電纜起家的萬泰科技，近年就看到市場的需求，旗下子公司銀嘉科技研發出以半導體銀、銅、鈦複合金屬技術，利用氧化還原反應作用破壞細菌與病毒，且已經申請獲得發明專利（M609097），價格也相當平易近人，跟一般口罩不相上下。

2008年成立的銀嘉科技，做口罩之前，原本就是從事奈米濺鍍技術業務，將半導體用的銀、銅、鈦濺鍍材料應用於不織布及紡織品上。一開始做的產品是女性衛生綿產品，一直到了2020年疫情發生之際，才開始「斜槓」，投入口罩等防疫產品的發展。

口罩上形成電場，「電死」細菌和病毒

資本額1.2億元的銀嘉，是運用什麼創新科技與技術，讓口罩具備「特異功能」？

簡單來說，這套機制是利用銀、銅原子間的氧化還原反應，在材料表面形成電子雲，電子雲與空氣中的氣體，如氮氣、氫氣、氧氣等結合，多得到一個不成對電子，形成「活性氧」（自由基），活性氧會破壞細菌與病毒的蛋白質與胺基酸，使其死亡及失去感染能力。

萬泰科技董事長暨銀嘉科技負責人張銘烈說明，自家口罩上會布滿上千萬個銀跟銅的原子，銀負電荷與銅正電荷，形成一個電場，細菌跟病毒若衝進來，就會被「電死」，就像家裡的電蚊燈一樣，蚊子被燈吸引住就被電死；因此，電場吸引細菌跟病毒，營造出一種主動式攻擊的作用。

甚至，一般MD口罩用一陣子因呼出的氣體浸溼了口罩，會出現毛細現象，細菌可能隨著水氣進入口罩，進而失去防護力。而採用奈米濺鍍技術的口罩，將銀、銅、鈦的奈米金屬原子卡入纖維結構，布料內多層的纖維結構交織堆疊，奈米金屬粒子更加穩固。

經過SGS紡織實驗室水洗測試，口罩經過5次水洗後，對肺炎桿菌、大腸桿菌及綠膿桿菌的抗菌率仍大於99.9％，防水性能很好。

張銘烈進一步引用紡織研究所（TTRI）及中山醫職安衛（CNS14774）的檢測數據，一般口罩因為中間使用PP熔噴布，因此壓損較高、一般口罩的壓損規定是4.5～5 mmH2O／cm2，萬泰口罩結構是3層奈米濺鍍PP紡粘層，壓損是2.06 mmH2O／cm2，約只有一般口罩的一半。

就因為透氣性佳，大專盃辦籃球賽時，就有隊伍戴他們的口罩上陣。

創新口罩可回收絞碎，大捐特捐

透過科技應用提升口罩的功能性，口罩將發展出新的樣貌。然而「口罩3.0」，還顧慮到環保。

因為一人一天用一個口罩，每天全台、全世界會有多少口罩廢棄物？下一階段的口罩進化版，是愛護地球、守護地球的同時，必需嚴肅面對的問題。

相較於一般MD口罩內層的PP熔噴布，有回收的需求，回收成本卻高。萬泰開發的銀、銅、鈦奈米濺鍍的口罩，由於材質是3層紡粘層，可以直接回收絞碎，不需要特別處理熔噴布的環保問題。

受限於藥事法規定，萬泰的口罩不能打廣告。但張銘烈轉念，採取公益行動來做防疫：「同島一命，我能做什麼？我就是盡量捐，80％的口罩都是捐出去的，有營收的占不到20％。」

舉個例子。2020年白沙屯媽祖進香，正逢疫情初期，當時口罩一片難求，張銘烈一口氣就捐贈33萬片，2021年又加碼到65萬片，今年（2022）再準備了70萬片。

像2021年日月潭泳渡，他也捐了20萬片，2021台北馬拉松捐10萬片，2022年台北市、新北市合計數十所學校共捐30多萬片，桃園市教育局也捐10多萬片。上週，新北市社會局因應最新的居家照護「居家關懷包」需求，再捐贈94萬片。

為善不欲人知，張銘烈展現了行善真正的意義。

（本文出自2022.4.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）