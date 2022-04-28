東研信超拚雙位數成長至2023年 東莞上海派人住廠

檢測廠商東研信超（6840）今（28）日受邀出席永豐線上法說會，提及，目前在手訂單來看、第2季至2023年雙位數成長應無問題，另外東莞上海廠先前已提前派人住廠內且封閉式管理，維持檢測服務不中斷。

東研信超也說，今年至2023年成長動能主要來自5G與Wifi 6E檢測滲透率提升，去年毛利率55%，至於今年首季尚未公布，不過該季受到擴產規畫導致成本提升稀釋部分毛利率。

法人關注大陸封城，東研信超指出，今年首季大陸疫情管控，東莞、上海多處封城，公司因提前安排檢測工程師進駐公司，以廠區封閉式管理，維持案件檢測服務不中斷，營運與產能未受影響，大陸廠區至少兩個月客戶樣品庫存，維持檢測服務不中斷。

東研信超統計，去年大陸廠區營收占比50.5%，其他為台灣，首季大陸營收占比提高至53%，另外去年5G相關營收占比超過15%，今年目標提升至20%以上。