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機捷A22站年底通車 房市不預期行情上漲

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園機場捷運延伸線A22老街溪站。示意圖／翻攝鐵道局
桃園機場捷運延伸線A22老街溪站。示意圖／翻攝鐵道局

桃園機場捷運延伸線A22老街溪站工程預定12月試營運通車，方便中壢市區往桃園高鐵站，但不過房仲業並不預期A22站通車會帶來房市行情效應，房市業者今天下午認為，最終還是要等機捷延伸到A23中壢車站通車，才會帶動域整體行情上漲。

機捷延伸線A22老街溪站工程預定10月7日完工，市府力拚今年底前試營運通車，這項訊息未受到房市重視，有的業者更把機捷A22站通車視為「利多出盡」，住中豐路謝姓市民說，A22站只是把機捷往市區推進一站，從市區搭高鐵更近一點。

台灣房屋中壢捷運直營店業務副總許瀚文表示，A22老街溪站是機捷往市區的第一站，方便市區搭機捷至高鐵，當地多為老舊大樓、透天住宅，空地少，近期新建案平均單價約30、31萬元上下，其他區位好的中古透天屋店面，行情達約4、5000萬元，未來機捷如果打通至中壢車站，才會帶動新一波行情效應。

信義房屋中壢民權店長劉邦淇表示，A22站市區周邊欠缺腹地，附近舊公寓、大樓及透天住宅居多，影響行情發展潛能，新大樓建案少、大樓中古屋產品也不多，舊透天住宅產品視區位行情有別，最終要等機捷連通到A23中壢車站，才可能會有區域行情效應。

桃園機場捷運延伸線A22老街溪捷運閘門、月台設備完成。記者曾增勳／攝影
桃園機場捷運延伸線A22老街溪捷運閘門、月台設備完成。記者曾增勳／攝影

機捷 機場捷運

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