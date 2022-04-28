機捷A22站年底通車 房市不預期行情上漲

桃園機場捷運延伸線A22老街溪站工程預定12月試營運通車，方便中壢市區往桃園高鐵站，但不過房仲業並不預期A22站通車會帶來房市行情效應，房市業者今天下午認為，最終還是要等機捷延伸到A23中壢車站通車，才會帶動域整體行情上漲。

機捷延伸線A22老街溪站工程預定10月7日完工，市府力拚今年底前試營運通車，這項訊息未受到房市重視，有的業者更把機捷A22站通車視為「利多出盡」，住中豐路謝姓市民說，A22站只是把機捷往市區推進一站，從市區搭高鐵更近一點。

台灣房屋中壢捷運直營店業務副總許瀚文表示，A22老街溪站是機捷往市區的第一站，方便市區搭機捷至高鐵，當地多為老舊大樓、透天住宅，空地少，近期新建案平均單價約30、31萬元上下，其他區位好的中古透天屋店面，行情達約4、5000萬元，未來機捷如果打通至中壢車站，才會帶動新一波行情效應。