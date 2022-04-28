大基地社區別墅打造世外桃源 成企業主避疫最愛

「數大便是美」是詩人徐志摩名言，近期在中台灣豪墅市場，也掀起一股數大便是美的風潮，基地面積動輒2,000坪以上，每戶房價從3,000萬元左右到2億元以上都有，大型基地搭配高檔建築的開發計畫再現，讓中部企業主、高資產退休族群趨之若鶩。

特別是近來疫情持續緊繃，企業主急尋「世外桃源」避開疫情，更讓已成屋、可即買即用的莊園型豪墅社區行情看俏。

中台灣土地高度開發，要想尋找世外桃源必須得往蛋白區或衛星城市移動，受惠交通網絡四通八達，近期賞屋企業主皆認為，距離台中市區車程30分鐘內距離，就能換取讓身心靈安頓的居住環境，為自己及家人添購一處夢想宅邸，現在正是時機。

近期房市超熱門的「大員林生活圈」，除在地剛性需求強烈外，也因交通便捷，吸引中台灣企業主移居、置產，中部品牌建商大熊建設在此區打造莊園型豪墅案「藏風莊園」，周周吸引15至20組來客預約賞屋，客群以彰化企業主、台中置產客為主。

大熊建設指出，「藏風莊園」社區內有微森林生態池、多項健康型公設，加上社區配置24小時安全管理，隱私、安全性都高，維護成本相比非社區型別墅更顯友善。

加上車程5分鐘就到大葉大學、台豐高爾夫球場，7分鐘到員林147重劃區、30分鐘就到台中七期，讓企業主辦公、休閒兩不誤，不論自住、度假都很合適。

再加上近期大員林生活圈推案的透天社區都在700坪以內，面寬7米為市場主流，大坪數莊園規劃十分稀少，反觀「藏風莊園」面寬12至17米，相當於市場上產品兩倍寬，且戶戶擁私人庭園、前院停車、戶戶七大房(含四套房)等大格局、大尺度規劃，在土地稀缺、營建成本高漲的時代，將是未來難再複製的產品，也難怪「藏風莊園」能成為近期大員林房市十分受關注的建案。

無獨有偶，君森建設在彰化美學館附近打造養生豪墅社區「龍盤居」，2,400坪只規劃8戶，外觀採用歐洲古堡風格十分吸睛。

中部品牌建商順天建設亦看中企業主及退休族群需求，在單元三推出「ONE33」預售案，以高訂精神打造豪宅、豪墅，基地面積約3,877坪，產品分均質四房、總戶數98戶的住宅大樓，以及33戶獨棟、雙拼電梯豪墅產品，是台中市區近年來罕見大型別墅開發計畫。

此外，由半畝塘團隊設計規劃、位於台中大坑風景區內的「樸山村」，同樣也是超大基地、僅打造29戶別墅家屋，現已成屋銷售中。

值得一提的是，如「藏風莊園」、「ONE33」、「樸山村」等莊園型豪墅個案，都賦予住戶特色且豐富多元的公設，如「藏風莊園」坐擁私人休閒會館，包含健身房、網球場、高爾夫球果嶺區、發呆亭等一應俱全。

「ONE33」設計俱樂部、演奏廳、泳池等。主打超大地坪養生莊園概念的「樸山村」，則規劃會所、穀倉、農園等。