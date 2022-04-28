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王品：瘋美食購物網訂單翻倍 母親節訂位仍有七成
餐飲業即將進入母親節聚餐熱門檔期，王品（2727）表示，3+4居隔新政策上路，台灣疫情漸走向平穩共存，五一連假、母親節檔期餐飲剛需仍在，集團各品牌目前內用訂位達七成左右；另外，民眾自煮需求增加，集團旗下線上零售平台「瘋美食購物網」，4月份訂單量激增2.4倍，王品將以餐飲多元方案，滿足消費者應地適宜的用餐需求，也為正常生活、積極抗疫努力。
王品表示，母親節檔期來臨，今年採多路並進的策略，在內用方面，除了持續舉辦王品牛排母親節尋人送龍蝦，部分餐廳內用舉辦贈菜活動之外，也鼓勵外帶，像是中餐品牌莆田、享鴨、丰禾台式小館備有2、4、6人套餐，可享全單九折優惠，另外，在電商方面，「王品瘋美食購物網」推出王家味專區限量組合，即日起至5月31日前訂購，金額滿1,000元運費半價（100元）、滿2,000元免費宅配到府。
近期民眾自煮需求增加，王品集團旗下線上零售平台「瘋美食購物網」，4月份訂單量激增2.4倍，其中氣炸美食-醃漬檸檬雞翅，因省時方便單月熱銷千隻、最受歡迎，另外德國豬腳、黑椒牛小排銷量成長也逾兩成。「王品瘋美食購物網」再推王家味專區共三款超值組合，包括德國豬腳套組（518元、限200組）、珍珠龍虎石斑菲力套組（718元、限200組）、黑椒牛小排套組（1,168元、限100組）。
王品集團近年積極布局冷凍食品市場，透過旗下子公司「萬鮮」研發冷凍、常溫食品，進軍零售、量販、電商通路，去年在疫情期間「宅商機」助攻下，鍋底、丸餃、生鮮食品等商品銷售成績亮眼，帶動全年業績突破億元，較去年翻倍成長，已穩定發展出集團第二條成長曲線。
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