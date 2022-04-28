錸德集團餐飲再下一城 搶攻日式拉麵市場

錸德集團（2349）積極拓展餐飲娛樂版圖，成效亦展現在營收成長上，在快速展店與併購推進下，2022年第一季餐飲業營收已達6,000萬元，近期錸德集團旗下食樂國際，對準高人氣不墜的日式拉麵市場，推出新品牌「三百金 麵專門」，主打追求美味日本料理、高品質食材與零化學添加的市場。

錸德集團積極拓展餐飲娛樂版圖，2021年集團餐飲娛樂雖受疫情三級警戒影響，營收未破億元，但位於陽明山BY33美軍俱樂部，挾其得天獨厚的戶外用餐環境，在疫情期間仍維持一貫高人氣，使得事業整體依然維持與2020相當的營運動能。而在快速展店與併購推進下，2022年第一季已衝刺出6,000萬營收，可望藉由拉麵的高人氣帶動更多營收成長。如今年第二季內未受疫情影響太大，錸德集團計畫再拓展兩個店面，其中為另一嶄新業態。

「三百金」設定為拉麵專門店，行政主廚阿鑫師傅監督製作，推出三款究極拉麵口味，以招牌「九鬼胡麻担々麺」領銜，於5月3日正式搶進日式拉麵一級戰區華陰北車商圈。透過「三三三」的講究，主打三種精熬功夫湯頭、三式究極麵體、三款拉麵風情，以工法和品質，鋪陳層次細膩的味覺。

「三百金」首推招牌「九鬼胡麻担々麺」，由阿鑫師傅為「鑫粉」精心研發，脫胎自去年疫情期間大受好評、一盒難求的担々麺冷凍調理包禮盒，特為「三百金」升級為現場調理版本以饗饕客。以大量雞骨熬製的金白湯為底，重本使用九鬼胡麻醬、九鬼胡麻油製辣油與九鬼金芝麻，打造日式担担麵香濃綿密的主調。

「三百金」亦為「淡麗系」的清湯愛好者提供「上湯拉麵」，精熬上湯以老母雞、全鴨、昆布等食材慢火慢燉24小時，淡雅而富細膩的層次變化，為拉麵愛好者和通勤族，提供大啖美味的新選擇。