最高可補助一半！台南農機補助申請開跑

提升農業耕作效率，農糧署延續補助農民購買農機設備，台南市政府農業局表示，該政策即日起受理申請，最高可補助達一半之多，籲請有需求農民把握機會申請。

台南市長黃偉哲表示，南市不僅從業人口老化，缺工更是嚴重，為協助紓解農村勞動力缺乏問題，農業機械輔助成為新農業課題，請符合資格農民能在期限內提出申請。

農業局長李建裕表示，南市近來配合中央政策與各區農會推動農民申請農機補助，近三年來，已補助農民4億5千萬元，購買農機具21878台。

農業局表示，日前農糧署所頒布「省工高效農機補助實施計畫」計畫規範，依據農機類別不同提出申請期限有差異，申請窗口也不同。

第一階段：自今年4月25日起至5月31日止。補助項目為農事服務機械（大型農機具）、省工農業機械、新研發農機、引進新型農機及農用無人飛行載具噴藥機（簡稱農噴無人機）。

第二階段為今年7月15日至8月31日止。補助項目為省工農業機械、新研發農機及農噴無人機。

另也依據補助項目不同有不同申辦窗口，農糧署南區分署為農事服務機械（大型農機具）、農噴無人機。所在地農會為省工農業機械、新研發農機、引進新型農機。