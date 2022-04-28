嘉義市房價10年漲88% 房仲：全靠這重劃區

東森房屋研究中心統計實價資料，嘉義市近十年整體房市平均單價漲幅達88%。在地專家表示，嘉義市開發較早，過去缺乏利多題材，使得區域內房價基期較低，直至近年透過湖子內重劃區發展，加上總體經濟利多，才帶動嘉義市整體房價上揚。

東森房屋嘉義大雅加盟店東陳慶澄表示，觀察嘉義市近十年房價變化可發現，嘉義自109年起房價才有明顯突破，主因即是湖子內重劃區透過區段徵收加以開發，帶來區域利多。該區域電梯大樓行情在開發初期落在16至18萬，目前平均單價已漲到22至25萬元間。

陳慶澄表示，今年以來區域內利多頻傳，除了嘉義市鐵路高架化在嘉義及嘉北車站案已決標，即將進入開工期，首宗公辦都更嘉義市民族國小西側公有土地第一期也於2月正式簽約，由國城建設得標。

未來該址將興建共四棟各15層樓建物，一樓為店面，以上則為住家。根據鄰近該址、各項條件相當，開價落在33至36萬元之新建案「築城」來推估，未來該都更案單坪開價，將落在35到38萬元。

陳慶澄表示，嘉義市投資客隨著預售屋禁轉單政策消息傳出後，逐漸轉戰中古屋市場。過去嘉義以透天產品為主力，目前電梯大樓與透天產品交易量已各占一半。

新成透天總價約在1,500萬元到2,000萬元，屋齡40年以上中古透天行情600至800萬元間，20到30年屋齡物件則在1,000初頭萬元。