因應疫情 飯店業者推更符合消費者需求的母親節專案

國內疫情升溫，晶華集團、寒舍集團、君品酒店、台北君悅、台北萬豪及北投大地酒店都積極為母親節檔期「固樁」，普遍加碼放送，重啟外送、外帶，期望穩住還是想消費的基本盤。

國內的飯店業者表示，面對疫情衝擊，許多早就訂好內用慶祝母親節的家庭，普遍還在觀望疫情發展，不會這麼快取消訂位，不過，外帶與外送美食預計將再度成為各飯店或餐廳提供服務的主流方式，不少飯店業也拉長促銷期，希望撐到這波疫情降溫，吸引補過母親節上門的遞延商機。

晶華集團之前推出「晶華美食到你家Take Regent Home」電商平台符合現在市場需求，持續強化平台多元化發展，推出更多外帶餐點及優惠方案供消費者選擇，針對母親節周末(5月7日及5月8日)兩天，晶華酒店推出「孝親餐飲巴士」；2022年5月1日至31日推出「買6,000送6,000感恩媽咪全額回饋版」住房專案，房客支付6,000元入住精緻客房，即可獲贈6,000元消費金。

寒舍集團旗下的台北喜來登、台北寒舍艾美及寒舍艾麗酒店推出母親節住宿、餐飲整合式一系列吃、喝、玩、樂企劃，帶領媽媽回味青春美好年代；另外，外賣提供台北市地區計程車送貨服務。喜來登旗下的米其林中餐廳-請客樓、辰園，義式風情-比薩屋、頂級牛排-安東廳、宮廷泰菜-Sukhothai、頂級日料-桃山，亦推出風味各異的外帶單點、套餐饗宴，凡預購自取可享比薩屋、Sukhothai 單點85折，各廳外帶分享餐9折自取優惠。

君悅酒店母親節的專案， 母親節週末，館內餐飲火力全開，重啟外帶據點，大動作將一樓迎賓廊Lobby Lounge增設三區主題外賣餐檯，5月7日晚間凱菲屋及彩日本料理菜色豐盛升級，三樓宴會廳連續兩天加開獨立包廂，一家一室供應豪華中式桌宴包套；5月10日前預訂「母親月療癒假期」，雙人入住18坪君悅套房，享凱菲屋自助早餐、嘉賓軒禮遇及晚間Happy Hou。

君品酒店也重啟外帶美食與全新推出常溫湯品禮盒宅配，同時客房結合餐飲於房內用餐，提供多元消費選擇，日前開賣的每套3999元的母親節中式極品海陸分享餐，更是在近一個周末內熱銷200組。陸續推出多款住宿結合客房內用餐的住房專案，讓消費者能自在於客房內用餐，不受時間、空間限制的用餐模式受到消費者的歡迎，新推出的「遠離現實小食光」住房專案與「酒食雲軒」星級住房餐酒饗宴以及「君品外帶半隻烤鴨四吃」住房專案，提供民眾旅遊消費的更多選擇。

台北萬豪酒店推出好住、好吃的專案，母親節期間適用「玩美假期」住房專案，入住享尊榮貴賓廳使用權(每房兩人)含全天候小點(早上七時至晚間十時)、酒水暢飲Happy Hour，以及免費早餐兩客，前四十五組預訂者送「巴黎頂級芳療保養品牌DARPHIN護膚組」一份(價值1,800元)。

另外，北投大地酒店體貼想宅在家又想慶祝母親節的朋友，旗下「奇岩一號」中餐廳於4月25至5月15日母親節期間推出8人分外帶套餐；另一間「喜歡西餐廳」也於4月30日至5月15日推出母親節歡聚四人外帶餐，精緻美味的義法料理直接在家上菜。