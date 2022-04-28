富邦媒布局美妝週期購 「Beauty Box美妝禮盒」5月登場

富邦媒（8454）旗下momo購物網週期購「Beauty Box美妝禮盒」，第四彈將於5月1日登場。momo購物網表示，本次與東方美集團合作，一次網羅旗下5大知名品牌含Kanebo、THREE、RMK、CHIC CHOC、H&W，精選ALLIE EX UV高效防曬水凝乳N、RMK隔離霜、suisai淨透酵素粉Ｎ等5款明星商品，從基底清潔、肌膚保養到上妝一應具全，主打不用千元即可入手總價破3,000元的專櫃美妝禮盒。

看準國外美妝盒不斷掀話題，momo週期購自去年8月推出「Beauty Box美妝禮盒」服務，採限量販售，以每盒只要888元的甜甜價，即可無痛入手價值數千元的多項知名彩妝保養品，深受粉領族喜愛。

富邦媒表示，今年2月推出的美妝禮盒，創下開賣1小時即售罄之熱銷佳績，5月將再攜手日系專櫃大牌佳麗寶，推出全新的夏季美妝禮盒，不用一張小朋友就能將總價超過3,200元的商品帶回家，盒內包含ALLIE燦爛光澤肌UV防曬水凝乳，以高防曬效果、零負擔的水感質地深受美妝控推崇，另外suisai淨透酵素粉Ｎ連續七年獲得日本洗顏類銷售冠軍，還有貴婦最愛的KANEBO前導煥膚菁華液、THREE平衡水凝露R，可望再次引爆秒殺買氣。

momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」採訂閱制，後續訂閱以三個月為一期，每三個月配送一盒，下一盒配送時間為8月，若欲中止訂閱也無須繁雜手續，可隨時免費取消，或跳過其中一期。momo將於每期訂單成立前，提醒是否續購並通知配送日期。