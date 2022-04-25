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數字會說話！國聚建設65%高回購率成品牌實證

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
住戶對國聚活動的高支持度與參與度，同時證明了對公司的高滿意度。圖／國聚建設提供
住戶對國聚活動的高支持度與參與度，同時證明了對公司的高滿意度。圖／國聚建設提供

全台知名建商、上市櫃營建業龍頭競逐台中房市，與中部在地建商上演「土洋大戰」，台中在地業者國聚建設用實績證明、數字說話，13年來累計20案、近2,000戶，締造65%的回購率。

國聚建設協理陳政輝說：「我們只管做事，其他的讓客戶去說」，而國聚客戶也用實際行動證明國聚建設的品牌實力。

不同於其他標榜七期豪宅建商品牌，國聚建設在13年間以「蹲馬步」的精神穩紮穩打，逐漸擦亮招牌，業者分析其中關鍵，就在於打底的功夫。陳政輝說，所謂「友善建築」，應該從土地、環境、建築、生活都要適得其所，住戶眼見為憑，自然而然成為代言人。

國聚建設鎖定30至50歲的中產菁英階層，觀察到他們重視健康、享受生活、喜歡綠意，因而國聚在健身空間大小與器材選用上，規劃細節儘可能超越同業，希望緊緊抓住客戶心。

同時，這類客層對於新科技趨勢接受度相當高，其中國聚社區停車空間預留了電動車充電線路，作為日後可擴充使用，也讓科技菁英族群們備感貼心。

另外，國聚建設貼近客戶、傾聽住戶聲音，也是帶動高回購率的主因之一，由「國聚生活家」團隊統籌規劃的各類社區活動，為住戶生活融入節慶文化、環境教育、健康休閒與公益愛心等，凝聚住戶對社區的歸屬感與向心力。

其中，每年舉辦的國聚家庭日，集結了跨社區近2,000戶家庭，浩大場面不只讓住戶感到身為國聚家族的榮耀感，也讓外界注意到行事低調的國聚建設，好口碑聲量卻一點也不低調。

住戶對國聚活動的高支持度與參與度，同時證明了對公司的高滿意度，這也是國聚鮮少砸大量廣告宣傳行銷，卻案案一路順銷的重要原因。

建商 豪宅 營建業 房市

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