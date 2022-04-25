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為後疫情解封做準備 星宇航空客艙組員招募計畫展開

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
疫後新生活，跟著星宇起飛吧！星宇航空客艙組員招募計畫展開。圖／星宇提供
疫後新生活，跟著星宇起飛吧！星宇航空客艙組員招募計畫展開。圖／星宇提供

航空業為後疫情解封做準備，星宇航空今（25）日再度宣布客艙組員招募計畫展開。

星宇航空表示，隨著新機今年起陸續加入，考量到機隊擴大下，再加上未來會開闢新航線，配合不斷成長的運能需求，今(25)日宣布展開客艙組員招募。無論是否具備客艙組員經驗，歡迎對航空事業懷有熱忱者報名。即日起可至星宇航空招募網站了解詳細職缺內容及報考程序，並向104人力銀行網站投遞履歷。

星宇航空執行長翟健華表示，本次為今年首度招募客艙組員，過去兩年因疫情影響交機及徵才的時程，但星宇在航線拓展規劃從未停下腳步。面對後疫情到來，各國政策紛紛鬆綁，邁向與疫情共存，星宇航空必須預先儲備客艙組員人力，以配合機隊及未來的各航線增班需求，才能面對新時代的挑戰。

此次招募計畫採長期徵才，同時釋出具客艙組員經驗(Experienced Cabin Crew)及無經驗者(Non-experienced Cabin Crew)之職缺，有經驗者須於國際線航空公司任職客艙組員2年以上。應徵者男女不拘，需為中華民國國籍，並擁有大專以上學歷及合格之英文檢定。

具客艙組員經驗者甄試規劃自2022年5月上旬開始舉辦，英文視訊面試通過者可參加現場甄試及體格檢查，預計於2022年第三季起分批報到。無經驗者甄試在2022年5月下旬開始，應徵者須備齊指定文件於現場審核，進行面試、筆試及體格檢查，規劃自2022年第四季起分批報到。

星宇航空 疫情 航線 面試 徵才 航空業

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