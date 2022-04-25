由田砸逾6億元桃園平鎮擴產 購置瀚文紙業廠辦
上櫃AOI廠商由田（3455）今（25）日公告，公司取得不動產案簽訂買賣契約，交易對象是瀚文紙業股份有限公司、瀚文企業股份有限公司。交易總金額：新台幣6億8000萬元。
由田說明，取得或處分之具體目的或用途為營運自用。
依據說明，該交易土地面積： 9,985.41平方公尺(3,020.58坪)，建物面積：10,458.49平方公尺(3,163.69坪)，土地位於桃園市平鎮區東金段1170(部分)、1171、1172、1173地號，建物位於桃園市平鎮區東龍街609號(建號299-1)。
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