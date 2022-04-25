統一超羅智先：疫情終將舒緩 未來強化數位與外送服務

超商龍頭統一超（2912）董事長羅智先，在今年年報談到營運展望。他表示，疫情終將舒緩，但未來仍面臨各種營運挑戰，今年將持續強化數位平台與外送服務競爭力。

此外，今年通貨膨脹未減，受到國際油價上漲、地緣政治緊張等因素影響，國內通膨率持續居高，消費者物價指數（CPI）年增率上修至2.37%，央行已升息一碼因應，統一超商表示，將持續致力於強化商品價值、改善毛利結構，並強化會員經濟以及提供依賴型服務平台等行銷策略，掌握消費成長趨勢及商機，以降低未來通貨膨脹帶來之成本增加壓力及對公司營運的影響。

統一超商將於5月26日舉辦股東會，去年營收2,627.35億元，稅後純益88.6億元，年減13.4%，每股純益（EPS）為8.52元，獲利和EPS皆創下2016年以來新低；不過隨著防疫限制逐步鬆綁，去年第4季營收及獲利皆轉為正成長。

去年台灣疫情嚴峻，升級三級警戒，超商需實名制，也無法內用，衝擊營運。羅智先感性指出，去年是充滿挑戰及契機的一年，新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，企業經營也面臨嚴峻挑戰。「統一超商6,300多家7-ELEVEN門市24小時明亮溫馨的招牌，有如一盞盞明燈矗立在各城鎮的街頭巷尾，成為最安全的補給站，為不安的社會注入了一股穩定人心的力量。」

年報中指出，超商發展遠景的有利因素，在於外食市場持續穩定成長，且天然、有機、健康的飲食需求增加；人口高齡化、少子及獨居化，高齡者與個人、小家庭精緻商機興起。

有利因素還有智慧型行動裝置、網路購物、社群平台等多元網路活動快速成長，娛樂、時效與行動化意識抬頭；跨境網路交易日趨熱絡，商流、物流機會大增。

不利因素在於全球疫情不確定因素影響下，海外供應鏈不穩定；還有小型超市崛起，產業界限模糊，虛擬與實體零售業競爭激烈；勞動人口減少、人事費用高漲，增加整體經營成本。

羅智先提到，去年積極發展數位平台與外送服務，強化旗下OPEN POINT APP功能，導入行動隨時取、i 預購及i划算等服務，搭配多元線上行銷策略，打破商品陳列與消費時間限制，培養顧客線上訂購、線下取貨的習慣，展現線上線下整合優勢。

透過綿密的門市網絡發展外送服務，整合外送平台首創「OPEN送」服務，將商品從門市送到顧客手上，提供更多元、快速的服務。在會員經營方面，OPEN POINT會員點數生態圈整合集團內18家通路，包括超商、餐飲、藥妝、百貨、健身、加油站等串聯使用，並擴大至外部通路跨界合作，延伸運用廣度，結合經濟效益更強大，去年會員人數達到1,400萬人，加上客單價提升，會員營收貢獻度突破50%。

統一超商海內外各項零售事業，統一超商與旗下子公司全體總店數逾1.1萬家，統一速達 (黑貓宅急便)去年掌握疫情宅商機，持續優化業務結構及提升物流效能，去年大賺14.26億元，和前年同期9.04億元相比，年增近六成。

統一超小金雞菲律賓7-ELEVEN 快速因應市場變化，調整優化商品結構，同時積極強化數位服務；悠旅生活 (星巴克) 為連鎖咖啡龍頭，去年前三季獲利因疫情關係，統一認列首見紅字，直到第4季才挽回頹勢，但去年全年星巴克獲利3.62億元，年減超過四成。

羅智先表示，去年星巴克強化會員經營及品牌體驗，未來透過多元店型及外送服務，要持續為咖啡市場注入新活力。