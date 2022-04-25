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公費流感疫苗標案出爐 國光占逾5成、東洋首破百萬劑

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
公費流感疫苗接種示意圖。圖／苗栗縣政府提供
公費流感疫苗接種示意圖。圖／苗栗縣政府提供

衛福部疾管署公告公費四價流感疫苗採購結果，國光生技（4142）得標327.5萬劑，佔總採購量五成以上，總金額7億8,600多萬元；台灣東洋（4105）也得標113萬劑，總金額2.73億元，為該公司首度得標數量破百萬劑。

國光生技表示，除了國內流感疫苗訂單外，流感原液及流感疫苗成品外銷國家和外銷量能不斷增加，預估今年海外市場營收佔比將首度超越國內，也成為國光生今年營收成長的主要動能。

衛福部疾病管制署今年釋出630萬劑公費流感疫苗採購數量，較去年減少2.3萬劑，總金額也降至15.76億元，得標廠商都是賽諾菲、國光生生技與台灣東洋三家公司。

國光生技表示，這次供應公費流感疫苗327萬劑，雖較去年供應量減少41.3萬劑，但仍然佔總額的52%。自費市場部分，國光也規劃提供約十萬劑四價流感疫苗供施打，確保充分滿足台灣民眾防疫需求。至於台灣東洋，今年得標的疫苗數量為113萬劑，較去年成長了24萬劑。

國光生技表示，公司除了年年供應公費流感疫苗，在國際化佈局方面，生持續透過流感疫苗藥證申請打開市場，國光流感疫苗已取得多國藥證，外銷版圖遍佈全亞洲、北美、歐洲，外銷項目包括流感疫苗成品及原液，今年外銷量及銷售地區都有新突破，預估今年流感原液加成品外銷量將首度超越國內市場，訂單持續成長，也將帶動國光生營收持續成長。

國光生技為WHO新型流感防範架構PIPF（Pandemic Influenza Preparedness Framework）的合作夥伴，並於2012年加入「國際製藥聯盟全球流感疫苗供應工作組」，與Sanofi、GSK等17個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列為聯盟成員，成員能參與每年季節流感選株會議，在第一時間獲得最新流感病毒監測資訊，並與國際大廠交流經驗。由於國光為國內唯一加入聯盟的流感生產廠，對於迅速因應新流感疫情及流感疫苗生產具有獨特優勢。

國光生 台灣東洋 生技 流感病毒

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