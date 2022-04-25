台北市未來5年新增逾80萬坪辦公室 廠辦漲勢待觀察

近幾年台北市大內科、南港以及北士科等三大產業聚落廠辦買氣熱絡，甚至不斷出現購置整棟、半棟、好幾樓層的交易資訊，而在現貨稀少釋出下，興建中、尚未完工的預售廠辦價格也水漲船高。但根據高力國際統計，從建照資料及預計完工年的調查顯示，台北市未來五年有逾80萬坪的新增辦公室供給，屆時廠辦大樓的漲勢是否得以延續，則有待觀察。

高力國際資深執行董事黃正忠指出，這十年來大內科廠辦交熱絡，買家不乏金融保險業、科技業，甚至傳產業，讓大內科廠辦單價一路從4字頭衝上7字頭，甚至非核心區域也站上6字頭。

至於，南港在今年2月，綠界科技以10.71億元買進遠雄宜進I-CITY建案二層、白氏資產以19億元買下「砳建築」整棟；即便北士科近期才有新廠辦案釋出，但也已經掀起買貨潮，去年友華生技與旗下關係企業以逾22億元買下「華固創富中心大樓」半棟，緊接著叡揚也以6.6億元購買近千坪。

黃正忠也強調，自美中貿易戰以來，產業擴張的自用需求帶旺廠辦、廠房交易熱潮，在有產業支撐的區域如桃園、新竹、台中、台南尤其明顯，在雙北幾個重要產業聚落如台北市的內湖、南港、北士科及新北市的新莊、五股都因產業回流需求帶動，近三年廠辦買氣相當活躍。

但根據高力國際統計，從建照資料及預計完工年的調查顯示，台北市未來五年有逾80萬坪的新增辦公室供給，又以南港近42萬坪最多，辦公室空置率攀升壓力將無可避免，屆時廠辦大樓的漲勢是否得以延續則有待觀察。