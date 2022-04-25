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新建案總價千萬內能買哪？北台灣僅剩「這四區」

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
房價高漲，總價千萬元內房屋越來越稀少，購屋壓力也越來越大。記者朱曼寧／攝影
房價高漲，總價千萬元內房屋越來越稀少，購屋壓力也越來越大。記者朱曼寧／攝影

房價高漲，北台灣新案今年只剩楊梅、永和、龍潭、觀音等四區平均總價在千萬元以下，專家分析，購屋壓力越來越大，現在要買到低總價的房屋，幾乎只能找小宅或是工業區一帶，未來千萬元內的房屋可謂是越來越稀少。

房市自2018年走向多頭，據住展雜誌統計，2022年北台灣新案開價平均總價千萬元內的區域多集中桃園市，只有新北永和區平均總價944萬元，與2018年相較，大減73.7%。

住展雜誌研發長何世昌指出，永和建案總價偏低的原因並非房價下跌，而是小宅建案公開而壓低總價。

桃園市方面，楊梅區2022年平均總價為948萬元，與2018年相較，漲幅16.1%、龍潭區平均總價932萬元，較2018年減10.3%、觀音區平均總價714萬元，較2018年增11％。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，總價帶偏低的行政區，不脱為當地所屬市中心外圍因素，像是楊梅、龍潭、觀音都不是桃園市的房市熱區，也有工業區的狀況，房價偏低其來有自，不過這些工業區也會有租屋市場，且像是楊梅區埔心的眷村改建，或是龍潭的渴望園區、觀音的草漯重劃區，都有區域利多話題，不乏新案推出，低總價碼也有機會同享房市熱潮下的雨露均霑，短期內不必過分悲觀。

不過，下半年房市變數多，包括央行升息、打炒房、疫情等，這類房市開發不比市中心的地段，要是有房價偏高產品，機能卻未到位的德不配位情況，自然得留意潮水退了，褲子是否穿得住，屬於相較高風險區，得留意之。

至於永和區也現低總價，陳炳辰說明，永和區本為新北市高房價地帶，不過今年新推案以小宅為主，加上腹地小，居住型態住好住滿，也多投資市場，離台北市近，生活機能佳，都讓房價有撐，為不需太擔心後況的房市熱區，當地若為低總產品都會相對熱銷，如果後續推案總價帶仍偏低也不意外。

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