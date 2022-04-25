房市多頭後 北台灣前10大行政區平均總價漲5成以上

房市自2018年開始走向多頭，新建案開價不斷上升，外溢效應下，北市外更可見總價拉高趨勢，據市調機構住展雜誌統計，2022年與2018年相較，北台灣新案總價漲幅前10大行政區，平均總價皆達1000萬元以上，漲幅皆有五成以上，以北市中正區漲幅177%奪冠，新竹縣新埔158.8％居次，台北市萬華區漲幅112％居三。

統計資料顯示，近四年漲幅前十大行政區依序為台北市中正區、新竹縣新埔、台北市萬華、台中市北區、台北市北投、新竹市東區、新竹市香山區、新北市板橋、新北市八里、新北市中和。

住展雜誌研發長何世昌指出，由於單價持續墊高的緣故，2022年與2018年相比，北台灣有高達四分之三行政區新建案總價上升；其中，中正區因新光人壽「總統傑仕堡」豪宅案挹注，導致總價暴增，算是特殊情況。

新竹縣新埔2018年平均總價還有千萬元內，僅821萬元，今年來到2124萬元，漲幅達158.8％，主因受惠於新竹蛋黃區房價狂漲、買盤外溢，以致於偏鄉建案總價贏過大部份新北市行政區，頗令人咋舌。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，新竹入榜的行政區中，乃竹科外溢房市區塊，單坪房價相較偏低，規劃中大坪數產品，在工程師收入不錯下，甚至從台北市南下，比起台北市房價，新竹也具備比價效應，都能負擔得起，也讓建商有信心推出相對較高的總價案。

北台灣不少區域總價走高，陳炳辰分析，因為地段特色不同導致推案產品有異，雖然低總為主流，但像是走出雙北市，民眾就仍有購買中坪數產品自住的習慣，甚至是透天產品也會是考慮選項，又加上打房氛圍籠罩，不少建商也改以實住價值出發，不完全只推低總小宅，都讓中高總價帶的新案也見量體，推升部分區域的新案總價。