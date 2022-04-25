單車界特斯拉VanMoof，為何亞洲唯一首選台灣？

「未來5年，我們要讓世界上1000萬人愛上電動腳踏車！」風靡歐美的電動腳踏車獨角獸VanMoof共同創辦人Taco Carlier，激動地說。

包含CNN在內，被許多外媒譽為「腳踏車界的特斯拉」「全球最美電動單車」的電動腳踏車新創VanMoof，近期又多了一項事蹟，它從創投手中募得1.82億美元（折合約新台幣52億元）的資金，創下電動單車史上最高的募資金額。

隨著疫情肆虐，歐美因腳踏車比起大眾運輸，更能保持社交距離，加上政策鼓勵掀起一股單車通勤的熱潮，VanMoof乘風崛起，以流線的外型，受到城市雅痞們的歡迎，連續三年，銷量翻倍，至今在19國家已銷售超過20萬輛。

這樣一個受市場矚目、歐洲血統、產品要價7萬元台幣起跳的精品腳踏車公司，市場既不在台灣，創辦人的過往，與台灣也沒有太多文化連結，在海外尋找據點時，台北，竟是它最終落腳的地方。

春陽照進台北市杭州南路的小巷子裡，一位身高近200公分，頭髮微捲的西方面孔，迎面騎車而來，在一幢停滿腳踏車的樓房前，優雅地停下。他，是VanMoof創辦人兄弟檔中的弟弟，44歲的荷蘭人Ties Carlier。

「我們重新『發明』了每一個腳踏車零件，這點要是沒有台灣，沒有發達的腳踏車工業，恐怕也就不會有今天的VanMoof。」Ties堅定地說道，這也是VanMoof為何落腳台灣的主因。

事實上，這家由Taco Carlier與Ties Carlier兄弟創辦的公司，早在2012年就在台北的舊公寓裡，成立了海外的研發辦公室，Ties也因此來台定居，轉眼已經十年。如今VanMoof在台灣的研發中心，已有超過300名設計師、工程師及採購人員。

從腳踏車產業聚落，到彈性化的電子業，對於外國創業家而言，台灣提了一站購足的供應鏈，台荷混血的DNA，正是VanMoof從概念、設計原型，落地走向廣大消費者的關鍵。

而所謂的在地供應鏈，最知名的便是在今年6月興櫃，由連接線器大廠信邦與緯創合資所成立的太康精密，太康從線材、電控，甚至專為VanMoof打造的整機組裝產線，成為電子業斜槓進攻電動自行車產業的代表。

太康受惠於電動腳踏車賣得火熱，2021年不只寫下營收14.6億元，毛利率35.68％，EPS 6.87元的新高，也在去年宣布，將與VanMoof共同在台灣打造生產基地，為各個正積極尋找新應用出海口的電子業者，打開新的機會。

最美電動腳踏車，帶動騎車通勤風潮

談起這輛最美的電動腳踏車，故事要從2009年Ties與Taco合力創立VanMoof開始說起。

當時，年約30歲的兄弟檔已有過幾次創業的經驗，也靠用於馬拉松、演唱會的手環機台，結合物聯網應用，賺到人生的第一桶金，這讓這對兄弟檔以產品發明家自居。

不過Ties與Taco對VanMoof的企圖心、使命感，遠不止於此。

「在阿姆斯特丹有一半的交通，由腳踏車完成。在城市裡騎車，是那麼舒服、愉快。但當我們去到紐約、舊金山、巴黎，卻幾乎看不見腳踏車上的通勤族。」從自身的體驗出發，Ties直言，創業就是想讓單車文化，普及到每一座城市。

「這絕不是一相情願、激情，而是帶動一股浪潮的機會。不論你是否願意相信，20年內，城市的地景會全然改變，身為一個產品的發明家，我想用一台徹底重新設計的腳踏車，抓住商機。」Ties透出一臉創業家的自信與天真。

一開始，Taco與Ties快速定義單車通勤族的痛點，他們觀察到，車身的頭燈總是沒電與故障，讓人不堪其擾，更讓單車通勤族提心吊膽的，是單車失竊的問題。Ties誇張地形容，「荷蘭人一年不被偷個幾次，恐怕也要覺得奇怪。」

當VanMoof初試啼聲，推出重新設計過的頭燈、防盜鎖等配件，很快的在荷蘭獲得廣大迴響，卻沒有如預期征服外國市場，對於誓言要用腳踏車改變世界的兄弟倆，當然無法滿足於此。

VanMoof切入自行車的整車設計，卻在市場上找不到合適的零組件，原來過去，腳踏車零件多半由Shimano（禧瑪諾）、Bosch（博世）這些巨頭把持，規格的制定者，供應給整車廠、品牌端的零件雖然顏色、外型略有不同，卻讓腳踏車的功能受限於，難以創新。

為了重新設計、生產每一個零件，VanMoof將眼光望向亞洲，Taco在一段Podcast節目中坦言，2011年Ties曾到亞洲巡找創業的地點，第一站選在上海，進駐荷蘭政府提供孵化新創的共享空間，但對於沒有獨立伺服器的小企業而言，光是上網得翻牆，就讓他們吃盡苦頭，9個月後便鎩羽而歸。

好在，當負責設計、製造產品的Ties隻身來到腳踏車工業大國台灣後，找到願意接受少量、客製化訂單，又能擁抱VanMoof理念的供應商，加上在地的設計師、製程工程師加入團隊，讓VanMoof終於有能力推出整車產品。

儘管在開發產品的初期，研發團隊也曾犯下讓人哭笑不得的錯誤。例如在設計腳踏車上的LED照明燈時，傳統開關容易因雨水滲透而短路，VanMoof開發出一款磁扣控制的頭燈，卻因磁力太強，讓用戶的銀行卡片全被消磁。

VanMoof也一度因為重新設計零件後，成本太高、數量太少，而不受到主流供應鏈待見，「原本他們交貨（lead-time）就已經要排一兩年了，你只要2、3000件，他們連理都不理你！」Ties有些感慨地說。

Ties的團隊一一克服障礙後，VanMoof在2016年終於推出首款電動腳踏車S1，這款造型流線、時尚的腳踏車，搭配自動變速、馬達輔助騎乘的優勢，VanMoof才真正在全球火了起來。

Ties觀察，歐美各城市與荷蘭相比，通勤距離更長、上下坡起伏大，且太濕熱，是人們仍選擇開車上下班的主要原因。當電動腳踏車橫空出世，等於解決了上班族不想狼狽通勤的窘境。騎車上班，從此變成一件很酷的事。

Ties回憶，在第一代電動車開賣的前一晚，公司的現金已經燒光、試賣也並不順利，他跟哥哥懷著忐忑的心情，一邊看著阿姆斯特丹的夜景，一邊告訴自己，「放手一搏後，就不會遺憾」，因為他們已經盡了全力。

怎知隔天一開賣，電腦不斷傳來下單的訊息音效，僅一個小時，就接到200多張訂單，雖然現在看來毫不起眼，但在當時，對一個首發產品的公司而言，簡直已是天文數字，「這時我知道，我們終於找到了市場的甜蜜點。」Ties說。

後來的故事，便是大家熟知的了。隨著近年環保意識高漲、疫情下，許多城市為了培養騎車的風氣，甚至降低市區汽車限速，鼓勵汽車與單車共融。軟性移動（soft mobility）蔚為風尚，讓電動腳踏車市場，真正進入了井噴式成長期。

根據市調公司Fortune Business統計，電動腳踏車的市場將以16％的年複合成長率，在2028年達到524億美元的總額。VanMoof在電動車大餅中搶下一席之地，有時機天助，但更多是深入供應鏈多年、精準定位產品的努力自助。

台灣產業怎麼學？

細看幾個VanMoof電動車的賣點，在新一代的車身上，不只有完善的硬體防盜系統，如警鈴、電子密碼鎖等硬體設施，透過連線，腳踏車還能自動辨識車主、定位失竊、鎖死遭竊的車輛。透過AIoT，「解鎖」許多成過去難以想像的功能。

更有趣的是，在「單車獵人」計畫中，一但有用戶通報自己的單車遭竊，無論有多遠，單車獵人都會在兩週內，靠著定位找到、歸還失物給著急的車主，萬一失敗，則由官方直接賠償一輛新車，推出以來，失竊率成功下降了七成。

「最近我接到一封用戶的來信，他在阿姆斯特丹的街頭，遠遠看到一台腳踏車，不用捆在任何柱子、鎖架，直挺挺地站立在那，卻不怕被偷，這位用戶直覺地相信，那是一台VanMoof」Taco說，能夠在消費者心中建立這樣牢靠的印象，絕對是他創業以來最驕傲的時刻。

至於通路的策略上，VanMoof堅持不走經銷體系，所有訂單來自官網、產品直送消費者家裡，全球的實體店面，僅提供試乘與服務，更重要的是，在地的據點，會組織像單車獵人、快閃店這樣的活動，融入每一個城市的單車社群。

回頭來看，當初Taco跟Ties定義的消費者痛點、出給自己的課題，無論是防竊、城市通勤的困境、文化推廣，這些年磨練，VanMoof都已能輕鬆的作答。

Ties 觀察，台灣和荷蘭很像，從面積來看，不是太大的地方，但兩邊都是腳踏車「王國」：台灣生產了世界上大部分的腳踏車，輸出的是「貨物」，但荷蘭有舉世文明的單車傳統，輸出的是「文化」，也造就了一切的不同。

典型「台灣之光」的故事，總是寫下台灣車廠以製造優勢，量大、性能好，驕傲地攻下荷蘭市場，如今歐洲品牌來台，享有同樣的生產優勢，放眼全球市場，產業典範也隨著電動腳踏車興起，從傳產轉移到電子業，或是時候，台灣品牌開始思考，自己的「願景」「生態」是什麼。

「現在我們供應商、成本表（BOM）當中，來自傳統腳踏車供應商，已經連1％都不到」Ties自評，比起一家「腳踏車廠」，VanMoof更像一家科技公司。

在台灣的電子業助攻下，VanMoof得以解構、再靈活地建構腳踏車的每一個零件細節，歐洲美學也得有接地氣的台灣供應鏈，只是這一次，不再獨尊那幾大者恆大的自行車系統廠。

將視野放到電動腳踏車這個漸興起的戰場，儘管過去已有不少先行者，有衝勁，卻因沒有生產經驗，慘遭淘汰，台灣的傳統自行車產業，則擁有硬底子，一手好牌，但常常在當代工的「追隨者」，直到夾在中間的VanMoof殺出血路，才讓業者看到不同的可能。

VanMoof給想要發展品牌台廠，最好的啟示便是：你可以說，重視美感、辦活動、倡議、說故事，這些看似都與製造一台腳踏車無關的事，是外國新創在唱高調，但或許這正是傳統的腳踏車業，在發展電動車路上，最缺乏的。

（本文出自2022.4.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）