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RA100 地球解方／永續發展是全民責任

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

城市佔全球的陸地面積很小，但創造價值與消耗資源卻很巨大，因此被認為是永續發展的關鍵戰役之地，很多城市在規劃藍圖時，也都不是只考慮經濟發展，而將永續發展也列為城市戰略，而台北、新北與桃園市政府都認為，永續發展並非由上而下，而是一種全民責任。

「RA 100地球解方」高峰會，由5% Design Action主辦，聯合線上協辦，進入最後一天議程，由城市為出發點討論永續承諾，但原訂台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦都因為疫情因素缺席，各由副市長代表說明大都市的永續發展。

台北市副市長彭振聲表示，達成淨零排放是城市轉型的關鍵，減碳課題也從環保面向擴及產業與能源轉型，因此台北市的目標是在2030年，電動機車的佔比要達到30%，電動公車佔比更要達到100%。

彭振聲也說，地方政府最有發揮空間的就是節電，未來辦公室所有燈具、電器都會是節能的，「節電大家的責任，不是只有政府。」

新北市副市長劉和然則認為，國際上很多事情如果以國家為單位，那第一步就跨不出去，而用城市為單位探討氣候議題，這是共同語言。他也說，永續是公平的讓每一代享有地球給我們的資源，這不是奢求，而是應該的，只是有一些世代過多的去使用資源，因此在SDGs上提了80項計畫，編列200億資金，「須要有一些世代多做一些什麼。」

劉和然也說，經濟發展與環境保護過去是衝突的，現在則是共存的，台灣的人均排碳量相當高，因此還有很多可以做的，因此2019年就喊出「林口電廠以外，工業燃煤鍋爐退出新北」，而這個目標2023年就完成。

桃園市副市長高安邦也說，2020年起啟動SDGs自願檢視計畫，提出了288項計畫，永續發展也被納入施政目標。他也認為，要談永續，並不是由上而下或是由下而上，而是要互相影響，沒有公民參與 就不會有立竿見影的效果。

節電 疫情 電動機車

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