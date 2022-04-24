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泰博福爾快篩再擴大降幅 明起五入裝每劑再降至195元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

配合政府政策與因應民眾迫切需求，泰博（4736）今（24）日表示，日前所公告的快篩第一階段降價價格，與各大通路協商後再次拉大降幅，福爾威創抗原快篩終端售價於4月25日起五入裝每劑再降至195元，1入裝每劑200元；第二階段跟第三階段的調降維持不變，5月5日起五入裝每劑再降至190元，1入裝每劑200元；5月25日起五入裝每劑170元，1入裝每劑180元。

泰博表示，為擴增產能會暫停大部分的其他品項的生產線一週，全力支援生產快篩，並於4月23日起每日供應20到30萬劑，未來一週供應約200萬劑，至統一超商、康是美、屈臣氏、杏一連鎖醫療器材、維康連鎖醫療器材、大樹連鎖藥局、丁丁連鎖藥局、啄木鳥連鎖藥局、佑全連鎖藥局、健康人生連鎖藥局、躍獅連鎖藥局、新高橋連鎖藥局，以及全台各區域的連鎖藥局，讓民眾都能買到安心防疫。

醫療器材

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