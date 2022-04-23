RA100峰會 Google、Gogoro大談淨零智慧生活新變革

「RA100地球解方：2022永續設計行動高峰會」進入第二天，一開場就由Google、Gogoro兩家重量級企業來談永續，不單單分享企業永續經營願景，也分享如何讓淨零碳排落實到一般人的生活中。

Google台灣總經理林雅芳指出，Google從1998年成立的第一天，就將永續發展列為公司核心價值，貫穿所有經營策略。Google的氣候行動啟始自1998年，從1998年到2007年這十年間，Google已領先成為全球第一家實現碳中和的大型企業，而在2007到2017年的這十年間，Google已購買與公司內部用電量相當的再生能源憑證，做到100%使用再生能源；現在，Google的氣候行動步入第三個十年，目標在2030年以前能夠實現全天候無碳願景。

現代年輕人生活大小事都上Google尋找解方，而要支援Google這麼龐大的服務，資料中心扮演著重要角色。然而，資料中心向來是耗電、耗能設備，但是，Google在台灣的資料中心，採用夜間降溫、熱能儲存，比一般資料中心節能5成，更把天上降下來的雨水儲存起來，作為冷卻水用途，現在，也以漁電共生的方式，與當地漁業共榮。

資料中心聽起來似乎離民眾生活很遙遠，那麼，在一般生活中，Google又能如何將節能減碳落實在每個人的生活裡？

林雅芳舉了Google去年在板橋落成的新大樓指出，「這座大樓是亞太區首座採用Google數位建物技術的辦公室，我們將感測器布建在建築物裡面，運用這些感測器來調控溫度、電力使用；舉例來說，有些角落西曬，這個區域的溫度就可以調低一點，而有些角落沒有日照，溫度調控就不用那麼低。此外，我們同事離開辦公室時，燈就會自動關掉，我們把每一個小步驟都實施在辦公室日常。」

除了辦公室生活，一般人的運輸交通也能積極做到節能減碳。

在台灣大街小巷，總是能夠看到Gogoro穿梭在其中，雖然大家都覺得這是個電動機車品牌，不過，Gogoro產品長彭明義說，「我們想做的事情跟一般公司不太一樣，我們一開始做得是智慧能源，是因為沒有人可以做智慧車輛，我們才開始做智慧車輛，讓人家以為我們是做機車的公司。」但回到初心，Gogoro最早想做的是「智慧能源系統」。

為什麼著眼發展智慧能源？Gogoro期待，給予後代乾淨的空氣。

彭明義指出，淨零排放中，有一個很重要的部分在於運輸，燃油車所產生的二氧化碳會造成地球暖化，而一氧化碳、氮氧化物等其他物質則會造成路邊汙染、危害人體；但如果燃油車轉為電動車，不再用燃油，二氧化碳或者其他有害物質就能夠明顯降低。

根據最新統計，全台灣總共有1426萬輛機車，其中，電動車只有56萬台，占比僅3.94%，彭明義說，「我們計算過，每增加3806台電動機車，一年的碳吸附量就等於1座大安森林公園。」也就是說，如果有一天全台灣1426萬輛機車都變成電動車，那就等於全台灣增加3601個大安森林公園，全台灣的空氣污染也能有效降低。