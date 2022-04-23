台中高端別墅市場成屋「賣相」好 近期成交比明顯倍增

有天有地、獨門獨院的透天別墅始終是企業富豪情有獨鍾的置產選擇。根據最新市調顯示，台中高價透天別墅成屋案近期成交比明顯倍增，這類產品在成屋後賣更快的關鍵因素，就在於「賣相好」，空間實景呈現，配備眼見為憑，有錢富豪們願意等待成品。

實際調查內政部實價登錄資料，高價別墅集中的西屯、南屯、北屯區，除了南屯區預售透天案大量釋出以外，其餘區域的透天新成屋交易量大於預售透天。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元說，成屋別墅實品呈現、眼見為憑，更容易打動講求生活空間感的別墅買家，且別墅工程期間較短、購屋門檻較高，經濟條件許可的買家更願意選擇等待成品，符合期待才出手。

「久樘柏登莊園」銷售部協理朱家琪指出，「久樘柏登莊園」自結構體完成之後，每周賞屋客的數量大致有10至20組，且回籠二訪的比例增高，大約增加三成，也就是說每3組來客就會有1組再訪。

朱家琪表示，別墅賞屋客二次回訪，代表對產品的地段、設計已有認定，只是在價格方面希望能再琢磨。

此外，朱家琪分析，營造、建材成本持續飆漲對購屋客也產生恐慌性擠壓買盤，深怕未來房價負擔不起。

「久樘柏登莊園」建材配備採取配好配滿的策略，對購屋客相對有吸引力。其中包括標配蒸氣室、鍍鈦電梯框、中空樓板、無障礙平軌式YKK氣密窗、Low-E節能玻璃、歐洲進口敵銳門、義大利超大尺寸薄板磚等，以同等級建材配備的預售別墅案，今年採購的價格反映在房價中，大約每坪增加一至二成。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元說，別墅還有一個特性就是稀有獨特性產品，就是滿足高端買家「尊寵自己」的夢想。例如大坑山上的「樸山村」規劃有茶屋、溫泉、自然農田，有如陶淵明反樸歸真的畫境，夢想雖美，也是不少人等實境完成後才買入。

根據實價登錄資料，「樸山村」已登錄資料共有21筆，預售時期與成屋後交易數量大致各半，然而108年成屋後的交易價格來到8,000萬元至1.5億元之間，初期成交金額6,000萬至7,000萬元已不復見。

此外，豐樂公園旁的豪墅「陸府觀止」二期，也是在接近完工落成時成交速度加快，該案座落在豐樂公園第一排絕版角地，建築外觀呈現自然原石風格，加上陸府建設最擅長的綠意景觀營造，格外吸引注目。

最為特別的是，「陸府觀止」二期定位為「收藏級」藝術別墅，社區大門《楓香》為藝術家用青銅鑄造，設計理念來自於社區的楓香樹，不僅與周邊豐樂公園的自然環境特性呼應，作為藝術別墅大門更顯氣度與美學價值。

聚德「永馥綠園」位於單元二最精華的公益路區塊，地坪50坪，建坪150坪，面寬7米大戶格局，座北朝南帶來徐徐的微風與舒爽的氣息，純獨棟規劃完全不受干擾，尤其全棟採用清水模工法、灌築台泥5,000磅HFC高性能混凝土，達到超強的耐震能力與200年的超長使用年限。

聚德建設創辦人許瑞生指出，此案藉由將建築與室內作整合的空間設計，從基礎的結構開始思考到使用者的空間感受，減少因不同施作階段產生的介面問題及拆裝花費，如此才可能運用最適當的預算，建構出最符合原設計的空間。

位於大員林生活圈的電梯豪墅成屋案「藏風莊園」，全區占地2,002坪、有獨立健康休閒會館，該案規劃20戶電梯豪墅，規劃地坪97至106坪、 建坪131至158坪格局，加上戶戶擁私人庭院、七大房(含四套房)等優勢，公私領域皆寬敞明亮，很受中部企業主關注。