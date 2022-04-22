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長榮鋼董事會通過兩派提出名單 股東會將是最終戰

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

長榮鋼（2211）今（22）日舉行董事會，討論6月10日股東會董事提名名單，雖然外界有各種揣測，董事會並沒有為難弟弟派提出名單，依規定審理後，8席董事名單全部通過，另外，董事會提出的4席董事、3席獨董也全部通過。也代表著股東會當天將是一場腥風血雨大戰。

長榮集團經營權大戰開打後，市場也傳出長榮鋼董事會對於弟弟派的董事名單有可能審核從嚴，不過，今天長榮鋼的董事會並沒有市場預期發生各種「奧步」，弟弟派提出的超額董事名單8席全部通過。

長榮鋼董事會(哥哥張國華派)提名的董事名單分別為林耿立、柯麗卿、長榮物流、維達開發(股)公司代表人李孟玲；獨立董事的部分，分別為華騰會計師事務所律師李冠賢、雙榜法律事務所主持律師連元龍及大成台灣律師事務所律師蔣瑞琴。

弟弟派董事名單共提出8席分別為，老二張國明及姐夫鄭深池這邊提出3席一般董事，名單為長榮國際、凱明投資及鄭深池；另外，老三張國政提名的富好國際投資有限公司及正好開發實業有限公；三席獨立董事則是中菲行前執行長林天送、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲、博新法律事務所主持律師陳筱屏。

長榮鋼今年股東會，對於小股東而真的有福了，股東會紀念品為「鍋寶超真空燜燒罐 840ml」，已成為網路票選股東會紀念品價值排行前 5名商品。

長榮鋼 股東會紀念品

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