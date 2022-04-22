疫情升溫 東森購物口罩銷量年增67%

國內疫情再度升溫，面對即將到來的母親節，民眾網購的比例顯著提升。東森購物網統計，近期口罩銷量較３月同期成長67%，酒精、抗菌用品成長230%。東森購物網及熊媽媽買菜網也同步開闢「防疫專區」，口罩、酒精、溫度計目前供貨無虞。

東森購物網精選居家防疫好物，自4/20起，家電全館滿額登記送萬元抗菌機，購買買清淨機、風扇滿額最高送大同電鍋，疫情期間減少外出，方便民眾防疫屯糧，買冷凍櫃滿額回饋3%樂透金，購買電視、冰箱、洗衣機全系列滿額最高回饋10%樂透金。

母親節即將到來，消費者開始著手採購母親節禮品。東森購物網發現，近一個月站上「美容」、「餐券」、「保健食品」等關鍵字搜尋量增加，其中又以保健食品最受消費者喜愛。

即日起到4/29(五)每日00:00搶限量折價券，現領現折；全站消費滿$5000可享5%樂透金回饋，另外還有挑戰任務拿獎金活動，最高可得5000枚東森幣。4/29(五)~5/13(五)母親節檔期活動則祭出東森幣擴大回饋，消費滿$888共3次，即贈$300折價券；APP下單單筆滿$1500送樂透金100元，每日限量100名。會員只要4月消費任一筆，就可以用99枚東森幣下注抽香奈兒J12鑽錶，市價46萬元，另外還有翡翠手鐲、黃金手鐲等好禮，共計有1000個獎項，總值近百萬元，邀請會員一起來玩遊戲抽好禮，獻給媽媽愛的母親節禮物。