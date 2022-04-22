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MIT髮品廠牌美吾髮 斥9億設智慧廠房

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

投資臺灣事務所今（22）日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添美吾華公司擴大投資逾9億元。

投資臺灣事務所表示，美吾華公司成立46年來，創立「美吾髮®」、「植優®」、「卡樂芙®」、「森歐黎漾®」等知名洗髮、沐浴、染髮霜等領導品牌，並透過持續研究發展、拓展產品線。為符合衛福部要求，以及因應消費者對於美髮產品需求轉向具備特殊功能、多樣化香氛發展，計劃斥資逾9億元，在楊梅幼獅工業區自地委建化妝品GMP智慧廠房。

此外，為配合政府減碳排目標廠房設計採用基地保水、外殼節能、空調節能、照明節能等規劃達到日常節能指標，產品瓶身也將逐步改採用環保材質，將環境、社會和企業永續(ESG)納入投資決策。

投資臺灣事務所指出，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過789家中小企業投資約3391億元，帶來2萬9725個本國就業機會。截至目前總計投資臺台灣三大方案已帶動1188家企業投資約1兆6781億元，預估創造13萬3500個本國就業機會，後續尚有13家企業排隊待審。

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