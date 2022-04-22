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SCFI運價指數連14周下滑 跌幅持續收斂

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

最新一周的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）運價指數連14跌，跌幅持續收斂，美西線連續兩周開平盤，美東線前兩周逆勢上漲，本周也僅小跌0.04%。

受到中國上海封城效應持續發酵，能拉到其他港口出貨的櫃，都拉到臨近城市港口出貨，然而，整體貨量還是減少，還是有許多排隊的訂單在這個時間搶出貨，貨櫃輪運價指數全面跌幅縮小。

今(22)日出爐的最新一期SCFI貨櫃運價指數連14周下滑，指數下跌32.67點至4195.98點，跌幅0.77%，跌幅再度縮小。

美西、美東線運價強勢整理，遠東-美西已連兩周持平，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達到7,860美元；遠東到美東每FEU(40呎櫃)連續兩周上漲，達到10,645美元，較前一週下跌4美元，跌幅0.03%。

值得留意的是，遠東到歐洲運價表現也愈來愈平穩，跌幅逐周在縮小，市場擔心俄烏戰爭的影響已開始降低，遠東-歐洲線每TEU(20呎櫃)達6,016美元，較前一周下跌70美元，跌幅1.15%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達6,690美元，較前一周下跌48美元，跌幅0.71%。

至於亞洲近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)運費分別較前一周持平；遠東到東南亞較前一周下跌19美元，達1015美元，跌幅1.93%；遠東到韓國運費與前一週微跌6美元。

法人持續看好國內貨櫃三雄第1季的營運表現，長榮（2603）第1季受惠於新船加入效益，首季營收達1708.16億元，年增89.9%；陽明（2609）首季營收1,067.04億元、年增71.32%；萬海（2615）首季營收805.02億元、年增108.47%，都寫下單季新高紀錄。隨著4月運價跌幅已持續縮小，5月又有長約價開始調漲，再加上中國大陸上海出貨量增加的排擠效應，看好第2季的展望。

營收 上海

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