台糖高雄中安物流園區估2026完工 年產值上看26億

台糖公司偕同新竹物流等5家物流業者成立「台糖高雄中安物流園區」，投資新台幣45億元打造國際物流中心，預計2026年完工，估可創造逾890個工作機會、年產值達25.9億元。

「台糖高雄中安物流園區」今天舉行聯合開發啟動典禮，高雄市副市長羅達生、台糖董事長陳昭義出席，參與投資的仰德集團（新竹物流）首席總顧問何煖軒、廣運機械執行長謝明凱、杰鑫國際物流董事長蔡康榮、嘉里大榮物流總經理張國典、振強交通董事長田振清等人也一起參與。

羅達生致詞表示，中安物流園區是絕佳區位所在，不論海、陸、空交通都四通八達，介接南部科技廊帶，感謝5家業者看好高雄、投資高雄，市府一定會當最強投資後盾提供最好的服務，更盼促成中安物流園區與亞灣5G AIoT創新園區產業合作，創造智慧化物流園區。

陳昭義指出，中安物流園區鄰近小港機場和高雄港，定位為海空物流園區，是非常好的物流基地。市府積極建設、引進高科技產業，推動南部科技S廊道，帶動下游物流商機，5家投資業者都是國內物流、自動化倉儲和貨櫃運輸龍頭，形成既競爭又合作的群聚效應，讓台灣擁有世界級競爭力。

何煖軒說，園區未來將提供國際物流、南部轉運中心、低溫和醫藥配送等服務，「高雄是重要工業中心，工業就像紅花，物流將扮演綠葉，襯托紅花更加艷麗。」

台糖指出，「台糖高雄中安物流園區」位在前鎮區中安路與明安路口，占地14.78公頃，臨近高雄國際航空站、國道1號及高雄港等海陸空重要交通設施，北接台積電、橋科、路科及南科園區，往南則通小港、林園工業區、大發及和發產業園區。

台糖說明，物流園區採設定地上權方式公開標租，租期20年，得標的5家業者共計將投資45億元，建置多溫層的自動化倉儲，並在建築物屋頂設置太陽能光電，預計2026年完工，將可創造超過890個工作機會，每年產值達25.9億元。