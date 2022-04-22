AI選品加上沉浸式體驗 KAKAO WEBTOON獲德國iF設計獎

握有韓國最多原創 IP 的Kakao Entertainment宣布，旗下KAKAO WEBTOON獲得2022年德國iF設計的傳達設計項目獎項。Kakao Entertainment 表示，打造與優質IP匹配的平台載體，要讓用戶擁有全面的沉浸式閱讀體驗。iF設計大獎也指出，KAKAO WEBTOON是一個超越國家、語言和世代的國際網漫平台。

KAKAO WEBTOON在2021年由Kakao Entertainment 推出，台灣和泰國於去年6月上線，韓國去年8月上線，打破靜態展示和方形縮圖，平台中的作品圖像，會隨著介面滑動與用戶有所互動，點入後的作品封面為動態呈現，短暫停留後還有影片簡介，讓用戶能更快速且有感的了解作品。用戶入作品頁後由上往下滑，迅速進入KAKAO WEBTOON，透過 AI 協助用戶挑選與喜好相似作品，降低用戶與平台的磨合期，藉此提升用戶的黏著度。讓用戶擁有更多互動性的體驗，生動地表現每部作品的精神。

KAKAO WEBTOON前身Daum Webtoon，也因UX/UI設計良好，獲得2020年iF設計獎。