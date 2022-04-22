影／南科直得推出「A4紙大小」微型六軸機器手臂與平台

上市公司南科直得科技今天在大台南會展中心推出全新系列產品cpcRobot微型六軸機器手臂以及cpcStudio 軟體PLC/IDE平台，新產品展出至25日，同步在美國日本推出。

這項新產品有別於目前機械手臂主流市場規格，以微小化的專長，打造出標榜業界最精巧微小「尺寸僅有一張A4紙大小」的cpcRobot微型六軸機器手臂。

開發「高階線性運動零組件」、「智慧自動化整合」知名的直得科技表示，新產品適合生醫、實驗室自動化、微型產品的生產組裝自動化、測試設備自動化、半導體產業等，除精準填補目前機械手臂市場所缺乏的規格尺寸優勢，更符合節能減碳、自動化多樣以及靈活搬移的市場應用趨勢。

業者指出，cpcRobot首度在美國工業雜誌亮相就以「微小且高靈活度及高精度的特性」一舉拿下2021 LEAP Awards的金牌獎。創新思維的設計突破市場主流，因此引起非常大迴響。

另一亮點新產品cpcStudio軟體「程式邏輯控制與整合環境平台」，有別傳統系統連結大型機械手臂有諸多限制，微型化提供使用者更高整合性的系統開發平台。並可結合其他專業廠商的軟硬體模組，靈活擴充整個系統的控制功能及整合性。