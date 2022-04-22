Uber響應世界地球日 擴大綠色行動生活圈

Uber 攜手與合作夥伴努力，透過為消費者提供減碳的乘車選擇、採用環境友善的包材，打造一個綠色永續的未來。近年，Uber 為世界各地的民眾提供永續的乘車方案，包括推出以油電混合車或純電動車為解決方案的 Uber 「減碳優步」（Uber Green）。在台灣，Uber 與多元化計程車合作車隊於2021年10月啟動「減碳優步」乘車選項後獲得民眾熱烈支持，「減碳優步」在大台北的使用量已經成為僅次於巴黎的全球第二大城市。

為響應世界地球日帶給我們的永續生活啟發，Uber 與 Uber Eats 分享綠色行動，號召更多人一起加入：

選擇「減碳優步」，累積綠色里程

在台灣，「減碳優步」和「菁英優步」維持費率一致，同樣經濟實惠，但是更多了實踐永續發展、累積綠色里程。此外，將「減碳優步」成為 Uber App 上的首要乘車選擇排序，並且鼓勵位於台北、新北、基隆、桃園、新竹、台南、高雄城市的民眾多加選擇，為綠色地球盡一份心力。

讓綠色旅程顯而易見

在世界地球日的這一週，我們將 Uber App上的「減碳優步」汽車標誌與路徑顯示改為綠色，感謝民眾一起為環境共好而努力，也宣傳持續累積綠色行動的重要。

逐步推行環保紙袋，降低使用一次性塑膠袋

為了成為城市綠色夥伴，台灣 Uber Eats 「優市」承諾使用獲PEFC標章的環保紙袋外送。Uber Eats 也將與全聯福利中心合作，預計從 5 月下旬開始在大台北地區以PEFC標章的環保紙袋外送 Uber Eats App 訂單。此外，Uber Eats 也正著手建立亞太範圍的「環境友善包材採購中心」，讓台灣商家合作夥伴能有更直接的管道採購符合環保且適合外送的包材，並且透過大量採購方式節省成本。