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遠傳響應世界地球日 邀請用戶 「e起愛地球」

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

遠傳（4904）表示，環保愛地球已為遠傳的DNA，為響應世界地球日，持續推動節能減碳作為，遠傳規劃「e起愛地球」活動，即日起至6月30日，使用遠傳電子帳單且利用銀行帳戶繳扣款的新、舊用戶，皆符合抽獎資格，有機會免費獲得遠東百貨即享券，邀請遠傳用戶共襄盛舉，e起愛地球！

根據遠傳統計，使用電子帳單的用戶已逾八成，換算下來每年節省1.1億張A4紙，高度相當於200棟台北101大樓，超過4.5個大安森林公園二氧化碳年吸收量。同時為了提供用戶貼心、便利的服務帳戶服務，遠傳也持續優化查繳帳單服務，讓客戶最在乎的帳務資訊，都能透過簡訊帳單輕鬆查詢。

除了邀請用戶共同實踐環保作為，遠傳表示，也持續打造綠色友善門市，遠傳的綠色友善門市是以環保節能標章設備作為門市展店發包的標準，且逐步改善門市的節能措施，包括汰換成變頻空調冷氣及節能照明設備。節能型綠色友善門市均採用節能省電裝置，以數位多媒體互動設備取代傳統海報，減少紙張的資源使用。至2021年底，共有包括台北雙連、中和連城、台中東興、高雄瑞豐、鳳山五甲二、花蓮中正等6家門市完成改裝，節能型綠色友善門市的總電度降幅達5.4%，年度節電量約64萬度。

遠傳表示，也持續推動綠色物流，透過大數據分析、配合各門市不同的營業時間持續優化物流路線，減少產品運輸所產生的環境污染，也可同時降低物流紙箱的浪費，2021年達成效益包含減少52,800公里配送里程，減碳11.8公噸，成效顯著。氣候變遷加劇使人加速認清這是一個「全球一命」的時代，沒有人是局外人，遠傳也將持續邁向「淨零碳排」目標努力。

遠傳 環保 世界地球日

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